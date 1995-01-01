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    Бакаев: «Зениту» помогают судьи? Такие разговоры просто несерьезны»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своем отношении к системе видеоповторов VAR, а также отметил, что считает несостоятельным мнение о благосклонности судей к «Зениту».

    – Если анализировать, какой момент повлиял на ухудшение результатов в «Спартаке»?

    – Не знаю, если честно. Не могу даже ответить.

    – Мне вот кажется, что твой незасчитанный мяч с «Зенитом». В интернете ходит ролик, где доказывают, что руки не было. Что скажешь?

    – Если судья свистнул, значит, была. Мяч в неe попал, но я не двигал и не играл ею. Думал сначала, что гол засчитают, но когда сказали, что будет VAR, то сразу подумал: «Блин, а ведь была рука».

    – Ты за VAR после этого?

    – За VAR, да... Хотя стоп. Вот сейчас сказал, что за, а на самом деле мне вообще всe равно, есть он или нет. Когда нет – одни обижаются, когда есть – другие. Это футбол. Эмоции здесь будут всегда. На судейский вопрос просто не обращаю внимания. Моe дело – выходить и играть. Вот и всe.

    – Ты не из тех, кто будет говорить, что какому-то «Зениту» судьи помогают?

    – Нет, такие разговоры несерьeзны. Просто несерьeзны.

    • «Зенит» – лидер РПЛ по итогам 15 туров.
    • «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице первенства.

    Бакаев: «Полюбил футбол из-за Роналду. С детства за ним слежу»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:46
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1698

      baden69 14 минут назад

      В отличии от большинства (не всех) фанатов Спартака и др. клубов, очень профессиональный ответ человека, играющего в футбол, а не от диванного эксперта с бутылкой пива и чипсами...

      0
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      Рейтинг: +149

      Rey-25 16 минут назад

      По больше бы таких ребят
      Заслуживает уважения
      Сейчас почти любого другого игрока возьми
      Будь то Спартак,Цска,Зенит,Локомотив
      Начнут говорить а каком то заговоре в пользу любой из команд
      А этот чисто по мужски ответил

      1
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      Рейтинг: +1584

      giluxa1963 57 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бакаев: Приятно играть когда «Зениту» помогают судьи

      -4
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      ...
      Рейтинг: +473

      KPCCSPB > giluxa1963 45 минут назад

      С Локомотивом где был ВАР? куда они смотрели? пенку на Азмуне не поставили, а про сомнительную игру с Цска, разговоры уже неделю идут, тупо)

      3
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      Рейтинг: -8

      NEONFOL 58 минут назад

      Хороший ответ

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