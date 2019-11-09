Бакаев: «Зениту» помогают судьи? Такие разговоры просто несерьезны»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своем отношении к системе видеоповторов VAR, а также отметил, что считает несостоятельным мнение о благосклонности судей к «Зениту».

– Если анализировать, какой момент повлиял на ухудшение результатов в «Спартаке»?

– Не знаю, если честно. Не могу даже ответить.

– Мне вот кажется, что твой незасчитанный мяч с «Зенитом». В интернете ходит ролик, где доказывают, что руки не было. Что скажешь?

– Если судья свистнул, значит, была. Мяч в неe попал, но я не двигал и не играл ею. Думал сначала, что гол засчитают, но когда сказали, что будет VAR, то сразу подумал: «Блин, а ведь была рука».

– Ты за VAR после этого?

– За VAR, да... Хотя стоп. Вот сейчас сказал, что за, а на самом деле мне вообще всe равно, есть он или нет. Когда нет – одни обижаются, когда есть – другие. Это футбол. Эмоции здесь будут всегда. На судейский вопрос просто не обращаю внимания. Моe дело – выходить и играть. Вот и всe.

– Ты не из тех, кто будет говорить, что какому-то «Зениту» судьи помогают?

– Нет, такие разговоры несерьeзны. Просто несерьeзны.

«Зенит» – лидер РПЛ по итогам 15 туров.

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице первенства.

Бакаев: «Полюбил футбол из-за Роналду. С детства за ним слежу»