Бакаев: «Полюбил футбол из-за Роналду. С детства за ним слежу»

Роналду что бы там не говори игрок легенда, на него можно равняться молодым, ну а по личной жизни это у каждого своя голова
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, кто является его кумиром в мире футбола.
«Кумир есть. Криштиану. С детства за ним слежу. Сейчас он просто машина по забиванию мячей, но раньше мне особенно нравились его финты. Можно сказать, что вообще полюбил футбол как раз из-за Роналду.
Криштиану появился раньше, когда я даже не знал Месси. Но так – оба просто фантастические игроки. Но получилось, что я как начал болеть за Роналду, так и всегда его поддерживал.
Я смотрел матч между «Локомотивом» и «Ювентусом». Думаю, если бы его не поменяли – может, и он забил бы мяч. Криштиану ведь может всю игру быть незаметным, а потом стать главным героем. Не зря же его партнеры говорят, что Роналду – человек, помешанный на футболе. Просто монстр», – сказал Бакаев.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- В текущем сезоне хавбек провел 19 матчей, забил пять голов и сделал семь ассистов.
- 34-летний Роналду до «Ювентуса» выступал за «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».