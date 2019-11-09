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  • Бакаев: «Полюбил футбол из-за Роналду. С детства за ним слежу»

Бакаев: «Полюбил футбол из-за Роналду. С детства за ним слежу»

9 ноября 2019, 10:37
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, кто является его кумиром в мире футбола.

«Кумир есть. Криштиану. С детства за ним слежу. Сейчас он просто машина по забиванию мячей, но раньше мне особенно нравились его финты. Можно сказать, что вообще полюбил футбол как раз из-за Роналду.

Криштиану появился раньше, когда я даже не знал Месси. Но так – оба просто фантастические игроки. Но получилось, что я как начал болеть за Роналду, так и всегда его поддерживал.

Я смотрел матч между «Локомотивом» и «Ювентусом». Думаю, если бы его не поменяли – может, и он забил бы мяч. Криштиану ведь может всю игру быть незаметным, а потом стать главным героем. Не зря же его партнеры говорят, что Роналду – человек, помешанный на футболе. Просто монстр», – сказал Бакаев.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • В текущем сезоне хавбек провел 19 матчей, забил пять голов и сделал семь ассистов.
  • 34-летний Роналду до «Ювентуса» выступал за «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Роналду Криштиану Бакаев Зелимхан
Комментарии (3)
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NEONFOL
1573288553
Роналду что бы там не говори игрок легенда, на него можно равняться молодым, ну а по личной жизни это у каждого своя голова
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general.lizyukov
1573294634
Футбол надо любить за то, что это футбол. А не за то, кто в него играет. Мне КриРо раньше не нравился. Когда был молодой и глупый. Но сэр Алекс его исправил.
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Plyash
1573295013
Советую тебе учиться у него только футбольным премудростям , а вот человеческим качествам учись у таких людей,как братья Старостины,Тарасов,Стрельцов.В общем, у папы спроси.
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