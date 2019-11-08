Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент ФНЛ: «Проблемы с безопасностью у стадиона «Торпедо» возникли после матча с «Балтикой»

Президент ФНЛ: «Проблемы с безопасностью у стадиона «Торпедо» возникли после матча с «Балтикой»

8 ноября 2019, 20:15

Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал ситуацию вокруг невозможности проведения матчей Первенства на домашнем стадионе «Торпедо».

«Изначально планировалось, что «Торпедо» будет проводить домашние матчи на стадионе имени Эдуарда Стрельцова до конца ноября. Перед началом сезона клуб заявил стадион, который соответствовал требованиям, в том числе и требованиям МВД в части обеспечения безопасности.

По нашей информации, проблемы с безопасностью возникли после матча Кубка России против «Балтики». На какой стадии находится согласование плана безопасности для стадиона «Торпедо», лучше знает клуб.

Лига со своей стороны оказывает содействие в том, чтобы матч все-таки состоялся, пусть и на резервном стадионе. «Открытие Арена» хороший вариант, хотя я отдаю себе отчет в том, что болельщикам комфортнее на родной арене.

Надеюсь, что все необходимые процедуры будут завершены, и болельщики смогут до завершения осенней части первенства попрощаться с легендарным стадионом», – отметил Ефремов.

  • Матч 23-го тура ФНЛ между «Торпедо» и «Нижним Новгородом» состоится на стадионе «Открытие Арена».
  • Ранее «Торпедо» проводило матч 21-го тура лиги со «СКА-Хабаровском» в «Лужниках» по причине отсутствия разрешения от полиции на проведение игры на домашнем стадионе.

Источник: Sport24
Россия. ФНЛ Торпедо Нижний Новгород СКА-Хабаровск
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+