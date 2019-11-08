Президент ФНЛ: «Проблемы с безопасностью у стадиона «Торпедо» возникли после матча с «Балтикой»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал ситуацию вокруг невозможности проведения матчей Первенства на домашнем стадионе «Торпедо».

«Изначально планировалось, что «Торпедо» будет проводить домашние матчи на стадионе имени Эдуарда Стрельцова до конца ноября. Перед началом сезона клуб заявил стадион, который соответствовал требованиям, в том числе и требованиям МВД в части обеспечения безопасности.

По нашей информации, проблемы с безопасностью возникли после матча Кубка России против «Балтики». На какой стадии находится согласование плана безопасности для стадиона «Торпедо», лучше знает клуб.

Лига со своей стороны оказывает содействие в том, чтобы матч все-таки состоялся, пусть и на резервном стадионе. «Открытие Арена» хороший вариант, хотя я отдаю себе отчет в том, что болельщикам комфортнее на родной арене.

Надеюсь, что все необходимые процедуры будут завершены, и болельщики смогут до завершения осенней части первенства попрощаться с легендарным стадионом», – отметил Ефремов.