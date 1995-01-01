Карпов, Влашич и Чалов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ференцварошем»

Уже одна фамилия Обл_яков говорит, что коням не видать победы, да еще Ахметов в опорной, ну просто дятел Гончар
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем».
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Обляков, Ахметов, Бийол, Сигурдссон, Влашич, Чалов.
Запасные: Помазун, Сантос, Набабкин, Кучаев, Бистрович, Гогуа, Щенников.
Встреча на стадионе «Групама» в Будапеште начнется в 23:00 по московскому времени.
Фанаты ЦСКА устроили беспорядки в метро Будапешта. Перекрыта единственная линия, ведущая к стадиону