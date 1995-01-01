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    Карпов, Влашич и Чалов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ференцварошем»

    Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем».

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Обляков, Ахметов, Бийол, Сигурдссон, Влашич, Чалов.

    Запасные: Помазун, Сантос, Набабкин, Кучаев, Бистрович, Гогуа, Щенников.

    Встреча на стадионе «Групама» в Будапеште начнется в 23:00 по московскому времени.

    Фанаты ЦСКА устроили беспорядки в метро Будапешта. Перекрыта единственная линия, ведущая к стадиону

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7436

      Skull_Boy 11 минут назад

      Уже одна фамилия Обл_яков говорит, что коням не видать победы, да еще Ахметов в опорной, ну просто дятел Гончар

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1795

      Derzkiy1 15 минут назад

      Без Кучаева должны побеждать

      0
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