Карпов, Влашич и Чалов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ференцварошем»

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем».

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Обляков, Ахметов, Бийол, Сигурдссон, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Сантос, Набабкин, Кучаев, Бистрович, Гогуа, Щенников.

Встреча на стадионе «Групама» в Будапеште начнется в 23:00 по московскому времени.

Фанаты ЦСКА устроили беспорядки в метро Будапешта. Перекрыта единственная линия, ведущая к стадиону