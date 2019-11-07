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Промес, Родриго, Сон – в команде недели Лиги чемпионов

7 ноября 2019, 17:59
10

УЕФА назвал символическую сборную 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

В составе команды оказалось три игрока «Реала» и два представителя «Аякса».

Вратарь: Кейлор Навас («ПСЖ»);

Защитники: Ашраф Хакими («Боруссия» Дортмунд), Серхио Рамос («Реал»), Йоаким Андерсен («Лион»), Ян Боржил («Славия»);

Полузащитники: Сон Хын-Мин («Тоттенхэм»), Жоржиньо («Челси»), Хаким Зиеш («Аякс»), Квинси Промес («Аякс»);

Нападающие: Родриго, Карим Бензема (оба – «Реал»).

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Источник: твиттер УЕФА
Лига чемпионов Аякс Реал Сон Хын-Мин Промес Квинси Родриго
Комментарии (10)
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spartakuz
1573140206
Антоха молодец!
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dinar7777dinar
1573140372
серьезно НАВАС в матче с галатасараем вытащил пенальти от брюгге? ахахахха ! бомбардир вы красавчики !
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VVM1964
1573151144
Рад за Антоху !!!
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Plyash
1573154240
А где же Миранчук?
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DeStar
1573155553
А ведь Навас и хакими могли бы играт ьза реал...
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zigbert
1573224556
В выборе Аякса Промес не ошибся.
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