Промес, Родриго, Сон – в команде недели Лиги чемпионов

серьезно НАВАС в матче с галатасараем вытащил пенальти от брюгге? ахахахха ! бомбардир вы красавчики !
УЕФА назвал символическую сборную 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
В составе команды оказалось четыре игрока «Реала».
Вратарь: Кейлор Навас («Реал»);
Защитники: Ашраф Хакими («Боруссия» Дортмунд), Серхио Рамос («Реал»), Йоаким Андерсен («Лион»), Ян Боржил («Славия»);
Полузащитники: Сон Хын-Мин («Тоттенхэм»), Жоржиньо («Челси»), Хаким Зиеш («Аякс»), Квинси Промес («Аякс»);
Нападающие: Родриго, Карим Бензема (оба – «Реал»).
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— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 7, 2019