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    Промес, Родриго, Сон – в команде недели Лиги чемпионов

    УЕФА назвал символическую сборную 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

    В составе команды оказалось четыре игрока «Реала».

    Вратарь: Кейлор Навас («Реал»);

    Защитники: Ашраф Хакими («Боруссия» Дортмунд), Серхио Рамос («Реал»), Йоаким Андерсен («Лион»), Ян Боржил («Славия»);

    Полузащитники: Сон Хын-Мин («Тоттенхэм»), Жоржиньо («Челси»), Хаким Зиеш («Аякс»), Квинси Промес («Аякс»);

    Нападающие: Родриго, Карим Бензема (оба – «Реал»).

    Источник: твиттер УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3722

      dinar7777dinar 4 минуты назад

      серьезно НАВАС в матче с галатасараем вытащил пенальти от брюгге? ахахахха ! бомбардир вы красавчики !

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      Рейтинг: +1021

      spartakuz 7 минут назад

      Антоха молодец!

      1
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      ...
      Рейтинг: +3722

      dinar7777dinar > spartakuz 4 минуты назад

      ну джюба плачет в сторонке !

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