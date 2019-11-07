Промес, Родриго, Сон – в команде недели Лиги чемпионов

УЕФА назвал символическую сборную 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
В составе команды оказалось три игрока «Реала» и два представителя «Аякса».
Вратарь: Кейлор Навас («ПСЖ»);
Защитники: Ашраф Хакими («Боруссия» Дортмунд), Серхио Рамос («Реал»), Йоаким Андерсен («Лион»), Ян Боржил («Славия»);
Полузащитники: Сон Хын-Мин («Тоттенхэм»), Жоржиньо («Челси»), Хаким Зиеш («Аякс»), Квинси Промес («Аякс»);
Нападающие: Родриго, Карим Бензема (оба – «Реал»).
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Источник: твиттер УЕФА