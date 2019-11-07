Родриго из «Реала» оформил хет-трик в ЛЧ в 18 лет и 301 день. Это второй результат в истории клуба

Вингер «Реала» Родриго оформил хет-трик в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (6:0).

Бразильцу удалось забить три гола в течение одной игры ЛЧ в возрасте 18 лет и 301 дня.

Как сообщает Opta, это второй результат в истории. Только экс-капитан «Реала» Рауль делал хет-трик в этом турнире в более раннем возрасте.

В октябре 1995 года испанец трижды поразил ворота «Ференцвароша», когда ему было 18 лет и 113 дней.