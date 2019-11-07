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    Родриго из «Реала» оформил хет-трик в ЛЧ в 18 лет и 301 день. Это второй результат в истории клуба

    Вингер «Реала» Родриго оформил хет-трик в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (6:0).

    Бразильцу удалось забить три гола в течение одной игры ЛЧ в возрасте 18 лет и 301 дня.

    Как сообщает Opta, это второй результат в истории. Только экс-капитан «Реала» Рауль делал хет-трик в этом турнире в более раннем возрасте.

    В октябре 1995 года испанец трижды поразил ворота «Ференцвароша», когда ему было 18 лет и 113 дней.

    Источник: Opta

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    07.11.2019 06:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 7 ноября 2019, 09:27

      Надо переходить в достойную команду, а то там и загнется. А так парень хороший. В этом Реале столько талантов загубили.

      0
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 7 ноября 2019, 09:13

      Антифати побёт этот рекорд!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 7 ноября 2019, 08:45

      Хорош парнишка, видно что не просто бегунок и финтарь как Винисиус, удар есть а главное игровое мышление, надо ему больше доверять.

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      Рейтинг: +773

      OBOLEV > Dgad 7 ноября 2019, 09:28

      Полностью согласен. Доверять больше, но не перегружать и не лепить из него идола, как это делают из Винисиуса.

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