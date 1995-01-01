Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Защитник «Боруссии» Хакими забил 4 гола в 4 матчах ЛЧ. Больше только у Холанда и Левандовски

    Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими оформил дубль в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (3:2).

    21-летний футболист забил четыре гола в четырех играх турнира.

    Больше Хакими на данный момент забили только нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанд (7 голов) и форвард «Баварии» Роберт Левандовски (5).

    • Права на Хакими принадлежат «Реалу».
    • В «Боруссии» марокканец выступает на правах двухгодичной аренды.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:21
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2248

      Dgad 33 минуты назад

      Зато Реалу он не нужен, оставили в Боруссии, нужно срочно летом возвращать и наигрывать

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74361
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru