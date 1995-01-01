Защитник «Боруссии» Хакими забил 4 гола в 4 матчах ЛЧ. Больше только у Холанда и Левандовски

Зато Реалу он не нужен, оставили в Боруссии, нужно срочно летом возвращать и наигрывать
Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими оформил дубль в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (3:2).
21-летний футболист забил четыре гола в четырех играх турнира.
Больше Хакими на данный момент забили только нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанд (7 голов) и форвард «Баварии» Роберт Левандовски (5).
- Права на Хакими принадлежат «Реалу».
- В «Боруссии» марокканец выступает на правах двухгодичной аренды.