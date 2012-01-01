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    Лига чемпионов. «Локомотив» в Москве сыграет с «Ювентусом»

    Сегодня, 6 ноября, пройдет матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Локомотив» сыграет с «Ювентусом».

    Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Начало – в 22:55 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

    Первая игра команд в Турине завершилась победой «Ювентуса» со счетом 2:1.

    • «Ювентус» лидирует в Серии А
    • «Локомотив» занимает третье место в РПЛ.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1361

      Ден 781 13 минут назад

      Вот только не надо играть от обороны ( первый матч сами видели ) играйте просто в футбол, пусть и проиграете, но забейте голов пожалуйста..типа как Зальцбург

      0
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      Рейтинг: +14729

      DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

      Локо! Сегодня ты не можешь сойти с рельсов!

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