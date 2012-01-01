Лига чемпионов. «Локомотив» в Москве сыграет с «Ювентусом»

Сегодня, 6 ноября, пройдет матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Локомотив» сыграет с «Ювентусом».

Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Начало – в 22:55 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

Первая игра команд в Турине завершилась победой «Ювентуса» со счетом 2:1.