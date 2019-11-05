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  • Бакаев: «Мирзов очень хорошо провел второй тайм, очень много обострял. Он принесет немало пользы «Спартаку»

Бакаев: «Мирзов очень хорошо провел второй тайм, очень много обострял. Он принесет немало пользы «Спартаку»

5 ноября 2019, 18:47
8

Хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев оценил игру полузащитника Резиуана Мирзова в матче с «Арсеналом» (0:1).

«Второй тайм Резиуан очень хорошо провел, очень много обострял. Опасные моменты после его действий приходили. Так что он очень хорошую работу выполнил. Я думаю, Резиуан будет прибавлять и прогрессировать, и принесет немало пользы «Спартаку», – сказал Бакаев.

  • В матче 15-го тура РПЛ «Арсенал» в гостях обыграл «Спартак» со счетом 1:0.
  • Мирзов провел на поле все 90 минут.
  • В этом сезоне он сыграл в РПЛ девять матчей, отдал один ассист.

Источник: YouTube-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Мирзов Резиуан Бакаев Зелимхан
Комментарии (8)
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vka1970
1572969626
Посмотрим. Пока же его КПД не очень велик.Обострения, это не голы, а именно для этого его в команду и брали.
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Plyash
1572969989
Свежо предание,да верится с трудом.
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Евгений Агеев
1572972989
Вообще честно говоря странно, почему Бакаев или кто то другой из спартаковцев оценивает игру Мирзова...для этого есть тренер, комментаторы и куча аналитиков и газетчиков. В первую очередь футболист должен следить за своей игрой,а на такие вопросы журналистов не отвечать...
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Dizgen
1572980040
Ничего он не может - пустышка
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JTherry
1572981328
Зелимхану с Резуаном лучше бы поучиться у футболистов Лейпцига бить из-за штрафной по воротам...
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пряник929
1572985798
Поиграл сам с собой... даже в створ не помадает...
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ufos73
1572987592
Польза от него будет после продажи, хоть немного но чей заплатят...
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