Бакаев: «Мирзов очень хорошо провел второй тайм, очень много обострял. Он принесет немало пользы «Спартаку»

Хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев оценил игру полузащитника Резиуана Мирзова в матче с «Арсеналом» (0:1).

«Второй тайм Резиуан очень хорошо провел, очень много обострял. Опасные моменты после его действий приходили. Так что он очень хорошую работу выполнил. Я думаю, Резиуан будет прибавлять и прогрессировать, и принесет немало пользы «Спартаку», – сказал Бакаев.