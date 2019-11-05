Бакаев: «Мирзов очень хорошо провел второй тайм, очень много обострял. Он принесет немало пользы «Спартаку»

Хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев оценил игру полузащитника Резиуана Мирзова в матче с «Арсеналом» (0:1).
«Второй тайм Резиуан очень хорошо провел, очень много обострял. Опасные моменты после его действий приходили. Так что он очень хорошую работу выполнил. Я думаю, Резиуан будет прибавлять и прогрессировать, и принесет немало пользы «Спартаку», – сказал Бакаев.
- В матче 15-го тура РПЛ «Арсенал» в гостях обыграл «Спартак» со счетом 1:0.
- Мирзов провел на поле все 90 минут.
- В этом сезоне он сыграл в РПЛ девять матчей, отдал один ассист.
Источник: YouTube-канал «Спартака»