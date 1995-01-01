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    Бакаев: «Мирзов очень хорошо провел второй тайм, очень много обострял. Он принесет немало пользы «Спартаку»

    Хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев оценил игру полузащитника Резиуана Мирзова в матче с «Арсеналом» (0:1).

    «Второй тайм Резиуан очень хорошо провел, очень много обострял. Опасные моменты после его действий приходили. Так что он очень хорошую работу выполнил. Я думаю, Резиуан будет прибавлять и прогрессировать, и принесет немало пользы «Спартаку», – сказал Бакаев.

    • В матче 15-го тура РПЛ «Арсенал» в гостях обыграл «Спартак» со счетом 1:0.
    • Мирзов провел на поле все 90 минут.
    • В этом сезоне он сыграл в РПЛ девять матчей, отдал один ассист.

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +640

      playsh 45 минут назад

      Свежо предание,да верится с трудом.

      0
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      Рейтинг: +9631

      vka1970 51 минуту назад

      Посмотрим.
      Пока же его КПД не очень велик.Обострения, это не голы, а именно для этого его в команду и брали.

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