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    Шюррле пропускает матч с «Арсеналом» из-за неоптимальной формы

    Стало известно, почему полузащитник «Спартака» Андре Шюррле остался вне заявки команды на матч 15-го тура РПЛ против «Арсенала».

    По информации «Спорт-Экспресс», немец пропускает игру из-за того, что пока находится в неоптимальной форме.

    Тренерский штаб «Спартака» решил предоставить футболисту паузу, чтобы он мог постепенно подготовиться к следующим встречам.

    • Матч «Спартак» – «Арсенал» начался в 19:00 по московскому времени.
    • Стартовые составы команд доступны по ссылке.
    • «Бомбардир» ведет онлайн-трансляцию поединка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:34
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3973

      paracetamol 18 минут назад

      Интересная формулировка.... Нажрался чтоль?

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      Рейтинг: +1644

      Фан666 19 минут назад

      Просто он взял паузу для поиска нового места работы. Иначе вообще превратиться в полный хлам и потянет только вторую бундеслигу

      0
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      Рейтинг: +1042

      Красный май 35 минут назад

      Вот ведь тунеядец немецкий.

      0
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      Рейтинг: +557

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Окачанел сидя в машине в пробках по 2-3 часа, вот и не в форме.

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