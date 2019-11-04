Шюррле пропускает матч с «Арсеналом» из-за неоптимальной формы

Стало известно, почему полузащитник «Спартака» Андре Шюррле остался вне заявки команды на матч 15-го тура РПЛ против «Арсенала».
По информации «Спорт-Экспресс», немец пропускает игру из-за того, что пока находится в неоптимальной форме.
Тренерский штаб «Спартака» решил предоставить футболисту паузу, чтобы он мог постепенно подготовиться к следующим встречам.
- Матч «Спартак» – «Арсенал» начался в 19:00 по московскому времени.
- Стартовые составы команд доступны по ссылке.
- «Бомбардир» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Источник: «Спорт-Экспресс»