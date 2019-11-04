Шюррле пропускает матч с «Арсеналом» из-за неоптимальной формы

Стало известно, почему полузащитник «Спартака» Андре Шюррле остался вне заявки команды на матч 15-го тура РПЛ против «Арсенала».

По информации «Спорт-Экспресс», немец пропускает игру из-за того, что пока находится в неоптимальной форме.

Тренерский штаб «Спартака» решил предоставить футболисту паузу, чтобы он мог постепенно подготовиться к следующим встречам.