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  • Шюррле пропускает матч с «Арсеналом» из-за неоптимальной формы

Шюррле пропускает матч с «Арсеналом» из-за неоптимальной формы

4 ноября 2019, 19:34
9

Стало известно, почему полузащитник «Спартака» Андре Шюррле остался вне заявки команды на матч 15-го тура РПЛ против «Арсенала».

По информации «Спорт-Экспресс», немец пропускает игру из-за того, что пока находится в неоптимальной форме.

Тренерский штаб «Спартака» решил предоставить футболисту паузу, чтобы он мог постепенно подготовиться к следующим встречам.

  • Матч «Спартак» – «Арсенал» начался в 19:00 по московскому времени.
  • Стартовые составы команд доступны по ссылке.
  • «Бомбардир» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Шюррле Андре
Комментарии (9)
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Frankfurt Am Main
1572886876
Окачанел сидя в машине в пробках по 2-3 часа, вот и не в форме.
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Красный май
1572890430
Вот ведь тунеядец немецкий.
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Фан666
1572891367
Просто он взял паузу для поиска нового места работы. Иначе вообще превратиться в полный хлам и потянет только вторую бундеслигу
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paracetamol
1572891426
Интересная формулировка.... Нажрался чтоль?
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Plyash
1572894221
Шуррле, совсем "гитлер капут" что-ли? Давай-ка набирай форму поживее,нечего на скамейке елозить.
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Я - легенда
1572903027
По ходу Шюррле смекнул, что приехал НЕ ТУДА. Поэтому сейчас прибегает к всевозможным уловкам, чтобы с ним не стали подписывать контракт после аренды ;)
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RotBerg
1572918225
Трансфер года же был?) Чемпион Мира и бла бла бла))
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