Тиль, Мирзов, Жано, Мельгарехо – в старте «Спартака» на матч с «Арсеналом»

Стали известны составы «Спартака» и тульского «Арсенала» на матч 15-го тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Ананидзе, Мельгарехо, Тиль, Зобнин, Мирзов, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гулиев, Игнатов, Умяров, Крал, Понсе.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Денисов, Комбаров, Бауэр, Костадинов, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Беляев, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Горбатенко, Пантелеев, Кангва, Аджоев, Кангва.
- Матч «Спартак» – «Арсенал» начнется в 19:00 мск на «Открытие Арене».
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
Источник: Бомбардир.ру