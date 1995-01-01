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    Тиль, Мирзов, Жано, Мельгарехо – в старте «Спартака» на матч с «Арсеналом»

    Стали известны составы «Спартака» и тульского «Арсенала» на матч 15-го тура РПЛ.

    «Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Ананидзе, Мельгарехо, Тиль, Зобнин, Мирзов, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гулиев, Игнатов, Умяров, Крал, Понсе.

    «Арсенал»: Шамов, Григалава, Денисов, Комбаров, Бауэр, Костадинов, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Беляев, Луценко.

    Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Горбатенко, Пантелеев, Кангва, Аджоев, Кангва.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:09
    Комментарии16
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      Рейтинг: +453

      СЕВАСТОПОЛЬ 18 минут назад

      Я думаю Спартак в первом тайме парочку должен положить арсеналу.Жано должен забить он заряжен

      0
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      Рейтинг: +1443

      Александ1982 19 минут назад

      Спартаку удачи!! будем болеть!!

      0
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      Рейтинг: +1091

      Genz 24 минуты назад

      Состав Спартака для счета 1:2. Это тактика тедеско. Нужно проиграть, чтобы встряхнуть команду. Какой умный тедеско

      0
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      Рейтинг: +6424

      derrik2000 27 минут назад

      Что-то как-то странно...
      Неужели Тедеско до сих пор присматривается к игрокам?
      В любом случае, буду рад, если вдруг кто=-то из "неисправимых" проснётся в этом матче.
      Лучше, конечно, чтобы они все показали, что умеют на самом деле.
      Но РЕЗУЛЬТАТ, как не неприятно это писать, сейчас выше всего.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4984

      ilichkadr 32 минуты назад

      Мирзова зря выпустили в стартовом составе. Лучше бы Умярова в старт.

      1
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      Рейтинг: +2724

      uBaH_ > ilichkadr 28 минут назад

      Один атакующий вингер, а другой опорная собака. Классная замена была бы

      1
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      ...
      Рейтинг: +4984

      ilichkadr > uBaH_ 15 минут назад

      Посмотрим, что Тедеско предпримет во 2-м тайме. По мне Мирзов игрок Арсенала, а не Спартака.

      2
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      Рейтинг: +244

      Dizgen 35 минут назад

      Состав связан с ротацией но боязно(

      0
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      Рейтинг: +60

      Aleksey! 38 минут назад

      Несколько лет назад ЦСКА после первой части чемпионата был в середине, в итоге поднажали и выиграли чемпионат. Интересно, Спартак в этом году вытянет в тройку ...

      0
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      Рейтинг: +9580

      vka1970 40 минут назад

      Состав вызывает вопросы.
      Мирзов, Ананидзе ..............
      Не понятно как Тед собирается их использовать.
      Если Ананидзе фифти , фифти, пятьдесят на пятьдесят, то всадник без головы для меня совсем загадка.

      1
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      Рейтинг: +534

      kolyma999 40 минут назад

      Как говорил герой в одном фильме,здесь определённо присутствует элемент неожиданности.Ну будем посмотреть.Победы Спартаку!

      2
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      Рейтинг: +1715

      алдан2014 51 минуту назад

      Непонятный состав.Ну да ладно.К Тедеско доверие есть,посмотрим,что придумал.И пусть только Тиль с Ананидзе не забьют,или плохо сыграют

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