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  • Тиль, Мирзов, Жано, Мельгарехо – в старте «Спартака» на матч с «Арсеналом»

Тиль, Мирзов, Жано, Мельгарехо – в старте «Спартака» на матч с «Арсеналом»

4 ноября 2019, 18:09
25

Стали известны составы «Спартака» и тульского «Арсенала» на матч 15-го тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Ананидзе, Мельгарехо, Тиль, Зобнин, Мирзов, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гулиев, Игнатов, Умяров, Крал, Понсе.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Денисов, Комбаров, Бауэр, Костадинов, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Беляев, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Горбатенко, Пантелеев, Кангва, Аджоев, Кангва.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал
Комментарии (25)
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NEONFOL
1572880513
состав на проигрыш
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xrrrx
1572880605
первое поражение при Тедеско?)
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алдан2014
1572880901
Непонятный состав.Ну да ладно.К Тедеско доверие есть,посмотрим,что придумал.И пусть только Тиль с Ананидзе не забьют,или плохо сыграют
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kolyma999
1572881533
Как говорил герой в одном фильме,здесь определённо присутствует элемент неожиданности.Ну будем посмотреть.Победы Спартаку!
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vka1970
1572881561
Состав вызывает вопросы. Мирзов, Ананидзе .............. Не понятно как Тед собирается их использовать. Если Ананидзе фифти , фифти, пятьдесят на пятьдесят, то всадник без головы для меня совсем загадка.
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ilichkadr
1572881997
Мирзова зря выпустили в стартовом составе. Лучше бы Умярова в старт.
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derrik2000
1572882285
Что-то как-то странно... Неужели Тедеско до сих пор присматривается к игрокам? В любом случае, буду рад, если вдруг кто=-то из "неисправимых" проснётся в этом матче. Лучше, конечно, чтобы они все показали, что умеют на самом деле. Но РЕЗУЛЬТАТ, как не неприятно это писать, сейчас выше всего.
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geroin161
1572884312
Спартак пропустил)))))))
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NEONFOL
1572884578
очень жаль, но с таким составом проиграют наверняка, увы
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NEONFOL
1572886295
надеюсь это поражение будет последней каплей, мирзов, тиль, жано, до свидания
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