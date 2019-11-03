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  • Зидан – после 0:0 с «Бетисом»: «Я хотел, чтобы Карвахаль и Менди больше делали кроссов, но не получилось»

Зидан – после 0:0 с «Бетисом»: «Я хотел, чтобы Карвахаль и Менди больше делали кроссов, но не получилось»

3 ноября 2019, 09:29
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный исход матча против «Бетиса» (0:0).

«Мы играли хорошо, просто не смогли забить. Мяч не заходил в ворота. У «Бетиса» хорошая команда с индивидуально сильными игроками.

Замена Бензема на Йовича на 83-й минуте? Правильно, что вы меня спросили, но я не планировал менять схему. Мы здорово играли с тремя полузащитниками в центре, поэтому я сделал замену по позиции, чтобы освежить игру. Я хотел, чтобы Карвахаль и Менди больше делали кроссов, но не получилось», – сказал Зидан.

  • «Реал» набрал 22 очка после 11 туров и делит первое место в чемпионате с «Барселоной».
  • Мадридцы впервые в период работы главным тренером Зинедина Зидана завершили домашний матч безголевой ничьей.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Зидан Зинедин
Комментарии (1)
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Cules2013
1572786198
Короче, нужно было больше грузить в штрафную с флангов, глядишь от кого-то бы мяч в ворота отлетел. Норм тактика от Зидана. Теперь понимаю, почему некоторые болелы Реала шутят по этому поводу.
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