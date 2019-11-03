Зидан – после 0:0 с «Бетисом»: «Я хотел, чтобы Карвахаль и Менди больше делали кроссов, но не получилось»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный исход матча против «Бетиса» (0:0).

«Мы играли хорошо, просто не смогли забить. Мяч не заходил в ворота. У «Бетиса» хорошая команда с индивидуально сильными игроками.

Замена Бензема на Йовича на 83-й минуте? Правильно, что вы меня спросили, но я не планировал менять схему. Мы здорово играли с тремя полузащитниками в центре, поэтому я сделал замену по позиции, чтобы освежить игру. Я хотел, чтобы Карвахаль и Менди больше делали кроссов, но не получилось», – сказал Зидан.