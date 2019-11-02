Максименко – лучший игрок «Спартака» в октябре. Вратарь признается лучшим третий месяц подряд

Вратарь «Спартака» Александр Максименко признан лучшим игроком команды в октябре.

Голкипер оказался недосягаем для одноклубников, набрав 22% всех голосов и заняв безоговорочное первое место. Максименко получил подобную награду в третьем месяце подряд.

«Получать этот приз в третий раз приятно и неожиданно. Я и представить не мог, что такое возможно! Хочу еще раз поблагодарить каждого, кто отдал свой голос за меня. Очень рад такому достижению, но при этом готов поделиться им с партнерами по команде, потому что они не меньше меня достойны похвалы и признания!» – отметил Максименко в интервью пресс-службе «Спартака».