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  • Максименко – лучший игрок «Спартака» в октябре. Вратарь признается лучшим третий месяц подряд

Максименко – лучший игрок «Спартака» в октябре. Вратарь признается лучшим третий месяц подряд

2 ноября 2019, 21:11
9

Вратарь «Спартака» Александр Максименко признан лучшим игроком команды в октябре.

Голкипер оказался недосягаем для одноклубников, набрав 22% всех голосов и заняв безоговорочное первое место. Максименко получил подобную награду в третьем месяце подряд.

«Получать этот приз в третий раз приятно и неожиданно. Я и представить не мог, что такое возможно! Хочу еще раз поблагодарить каждого, кто отдал свой голос за меня. Очень рад такому достижению, но при этом готов поделиться им с партнерами по команде, потому что они не меньше меня достойны похвалы и признания!» – отметил Максименко в интервью пресс-службе «Спартака».

  • Максименко признавался лучшим игроком месяца в «Спартаке» в августе и сентябре.
  • «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Спартак Максименко Александр
Комментарии (9)
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Dizgen
1572719162
Сане не поймать звезду и прибавлять,,Удачи
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oyabun
1572719381
Саня безусловно хорош, но я бы назвал Ларссона - заслужил!
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vka1970
1572719760
Безусловно как по мне, так Саня лучший. Пока, тьфу, тьфу, как бы не сглазить играет ровно и не по годам сдержанно. Достойный воротчик растёт у нас в клубе.
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Viper for CSKA
1572728976
Заслуженно, очень хорош! По мне, уже обошёл Сафонова в рейтинге молодых вратарей. Интересная конкуренция появляется среди молодых киперов в РПЛ. Радостно за будущее сборной. Хотя Ларссон тоже заслужил, но может в следующем месяце получит, если продолжит в том же духе.
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ufos73
1572733521
Вся команда должна подтянуться до его игры, пока лучший безоговорочно
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Добрый Бобер
1572754355
Только не расслабляйся!
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subbotaspartak
1572757882
Согласен.
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Plyash
1572769155
От Европы до Камчатки Сильно дует ветерок И на всём этом просторе Самый лучший -- наш Сашок
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NEONFOL
1572782862
Как по мне лучшего на этот раз можно было бы и ларсона сделать, или бакаева, но вратарь конечно достоин
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