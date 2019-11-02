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    Максименко – лучший игрок «Спартака» в октябре. Вратарь признается лучшим третий месяц подряд

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко признан лучшим игроком команды в октябре.

    Голкипер оказался недосягаем для одноклубников, набрав 22% всех голосов и заняв безоговорочное первое место. Максименко получил подобную награду в третьем месяце подряд.

    «Получать этот приз в третий раз приятно и неожиданно. Я и представить не мог, что такое возможно! Хочу еще раз поблагодарить каждого, кто отдал свой голос за меня. Очень рад такому достижению, но при этом готов поделиться им с партнерами по команде, потому что они не меньше меня достойны похвалы и признания!» – отметил Максименко в интервью пресс-службе «Спартака».

    • Максименко признавался лучшим игроком месяца в «Спартаке» в августе и сентябре.
    • «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9496

      vka1970 1 час назад

      Безусловно как по мне, так Саня лучший.
      Пока, тьфу, тьфу, как бы не сглазить играет ровно и не по годам сдержанно.
      Достойный воротчик растёт у нас в клубе.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +20806

      oyabun 1 час назад

      Саня безусловно хорош, но я бы назвал Ларссона - заслужил!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +233

      Dizgen 1 час назад

      Сане не поймать звезду и прибавлять,,Удачи

      2
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