«Зенит» – ЦСКА: гости остались в меньшинстве к 54-й минуте после удаления Бийола

В матче 15-го тура РПЛ «Зенит» принимает на поле «Газпром Арены» ЦСКА (0:1, второй тайм).

На 54-й минуте москвичи остались в меньшинстве после удаления полузащитника Яки Бийола. Сперва словенский хавбек получил желтую карточку на 51-й минуте, а затем еще одну спустя три минуты за нарушение правил на Вильмаре Барриосе.

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«Зенит» – ЦСКА: Влашич открыл счет в компенсированное к первому тайму время