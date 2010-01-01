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    «Зенит» – ЦСКА: гости остались в меньшинстве к 54-й минуте после удаления Бийола

    В матче 15-го тура РПЛ «Зенит» принимает на поле «Газпром Арены» ЦСКА (0:1, второй тайм).

    На 54-й минуте москвичи остались в меньшинстве после удаления полузащитника Яки Бийола. Сперва словенский хавбек получил желтую карточку на 51-й минуте, а затем еще одну спустя три минуты за нарушение правил на Вильмаре Барриосе.

    Вы можете следить за ходом встречи с помощью текстовой трансляции.

    «Зенит» – ЦСКА: Влашич открыл счет в компенсированное к первому тайму время

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:14
    Комментарии19
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      Рейтинг: +493

      afw13 7 минут назад

      не удивлюсь если еще и пенальти нарисует судья продажная, если питерские с игры не смогут затолкать второй мяч в сетку.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      Бан 8 минут назад

      Мерзко.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12159

      bset 8 минут назад

      Об этой ситуации красноречивее всего говорят комментарии ниже, где даже болельщики Спартака пишут, что судью продажную купили. Кадыров-то был прав.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +493

      afw13 > bset 3 минуты назад

      согласен, мерзко смотреть такой футбол, одно дело когда две команды бьются за победу, и другое когда судья целенаправленно в течение всего матча убивает игру.

      пишу как болельщик Спартака

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1308

      МЯСО87 9 минут назад

      ***... петушня питерская без арбитра ***** не может

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2309

      Виталий Орехов 10 минут назад

      Перефразирую легенду: "Да-а-а... Такой футбол нам не нужен!"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7320

      silver29 11 минут назад

      Сволота затолкали мяч, ждем еще подлянок от вилкова, сейчас будет отрабатывать гонорар (((((((((

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +120

      Алексей 199 11 минут назад

      Гнилой Газпром рулит, не могут импотенты в поле так могут в кабинете. Держитесь ребятушки, нагните бакланов

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12159

      bset 11 минут назад

      Спасибо за покупку! Приходите еще!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +532

      Frankfurt Am Main 11 минут назад

      Ну ребят! Милер же на трибуне! Надо же арбитру отрабатывать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      afw13 11 минут назад

      вторая желтая явно левая, по ходу вилкову в перерыве смс-ка пришла о пополнении счета, на радостях удаление нарисовал на ровном месте. если что болею за Спартак, за ЦСКА не топлю, но тут явно судья в одну сторону свистит.

      6
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