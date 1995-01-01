«Манчестер Сити» интересуется румыном Команом. Его сравнивают с Мбаппе

«Манчестер Сити» претендует на нападающего «Стяуа» Флоринела Комана, сообщает Daily Mail.

По информации источника, английский клуб внимательно следит за прогрессом 21-летнего румына, которого по манере игры сравнивают с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

Также к игроку проявляют интерес «Вест Хэм» и «Рома».