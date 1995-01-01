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    «Манчестер Сити» интересуется румыном Команом. Его сравнивают с Мбаппе

    «Манчестер Сити» претендует на нападающего «Стяуа» Флоринела Комана, сообщает Daily Mail.

    По информации источника, английский клуб внимательно следит за прогрессом 21-летнего румына, которого по манере игры сравнивают с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

    Также к игроку проявляют интерес «Вест Хэм» и «Рома».

    • В текущем сезоне Коман провел 19 матчей за «Стяуа», забил восемь голов и сделал четыре ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 12:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +534

      Давид59 1 час назад

      И как они его там углядели? Стяуа сейчас в чемпионате города играет.

      0
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      Рейтинг: +929

      Romio-xxx 4 часа назад

      И где был Спартак?

      0
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