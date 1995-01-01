«Манчестер Сити» интересуется румыном Команом. Его сравнивают с Мбаппе

И как они его там углядели? Стяуа сейчас в чемпионате города играет.
«Манчестер Сити» претендует на нападающего «Стяуа» Флоринела Комана, сообщает Daily Mail.
По информации источника, английский клуб внимательно следит за прогрессом 21-летнего румына, которого по манере игры сравнивают с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.
Также к игроку проявляют интерес «Вест Хэм» и «Рома».
- В текущем сезоне Коман провел 19 матчей за «Стяуа», забил восемь голов и сделал четыре ассиста.
- Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.