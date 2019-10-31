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    Евгений Калешин: «Желаю «Торпедо» добраться до финала. Надеюсь, какая-то команда ФНЛ в этом году возьмет Кубок России»

    Главный тренер «Балтики» Евгений Калешин прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Кубка России с «Торпедо» (0:1).

    «Мы вылетели, анализировать сейчас нечего. Поздравляю «Торпедо» с победой и прохода в следующий раунд. Желаю добраться до финала и сыграть там успешно. Надеюсь, какая-то команда ФНЛ в этом году возьмет Кубок России», – отметил Калешин.

    • В текущем розыгрыше Кубка остались три команды ФНЛ – «Торпедо», «Химки» и «Шинник».

    Определились все четвертьфиналисты Кубка России. «Урал», «Торпедо», «Химки» или «Шинник» сыграют в финале

    Источник: «СЭ»

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    31.10.2019 22:01
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14636

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Было бы здорово. У Торпедо отличные болельщики и их много!

      1
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      Рейтинг: +511

      Кузьмич на трибуне 3 часа назад

      Я тоже надеюсь. Все надежды на возрождение клуба в котором играли Стрельцов, Иванов, Татушин , Царёв, Храбростин, Никонов и многие другие хорошие футболисты.

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