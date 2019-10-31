Евгений Калешин: «Желаю «Торпедо» добраться до финала. Надеюсь, какая-то команда ФНЛ в этом году возьмет Кубок России»

Главный тренер «Балтики» Евгений Калешин прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Кубка России с «Торпедо» (0:1).

«Мы вылетели, анализировать сейчас нечего. Поздравляю «Торпедо» с победой и прохода в следующий раунд. Желаю добраться до финала и сыграть там успешно. Надеюсь, какая-то команда ФНЛ в этом году возьмет Кубок России», – отметил Калешин.

В текущем розыгрыше Кубка остались три команды ФНЛ – «Торпедо», «Химки» и «Шинник».

Определились все четвертьфиналисты Кубка России. «Урал», «Торпедо», «Химки» или «Шинник» сыграют в финале