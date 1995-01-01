Кубок России. «Спартак» примет «Ростов»

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Сегодня, 31 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом».
Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:30 по московскому времени.
Команды уже играли друг с другом в текущем сезоне – во 2-м туре РПЛ была зафиксирована ничья 2:2.
«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Ростов».