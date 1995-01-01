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    Кубок России. «Спартак» примет «Ростов»

    Сегодня, 31 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом».

    Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:30 по московскому времени.

    Команды уже играли друг с другом в текущем сезоне – во 2-м туре РПЛ была зафиксирована ничья 2:2.

    «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Ростов».

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: 0

      nakolayvaltsev 1 час назад

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      0
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      Рейтинг: +37124

      ROSTOV SUPER 3 часа назад

      Если ни кто сливать Кубок не будет , должна получиться интересная игра ! Хоть бы судьи не изгадили . Удачи Ростову !

      2
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      Рейтинг: +3100

      RotBerg > ROSTOV SUPER 2 часа назад

      Обоим клубам должен быть интересен кубок., хотя мясные могут и слить со словами, что можно сосредоточиться на чемпионате) занять в итоге 6 место и слить в квалификации двадцать пятого раунда со словами, что теперь можно сосредоточиться на чемпионате))

      3
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      Рейтинг: +991

      serhio80 > RotBerg 2 часа назад

      Вротберг) тебе уже с утра слили за щеку)

      1
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      Рейтинг: +4532

      subbotaspartak 3 часа назад

      Удачи.

      1
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      Рейтинг: +10

      BarSuk75 4 часа назад

      Так как вчера сгоняли Ливер с Арсеналом, нашим не когда не повторить((

      -1
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      Рейтинг: +4872

      ilichkadr 5 часов назад

      Наступает час икс?

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