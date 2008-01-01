Ларссон: «Кубок России – очень важный турнир для «Спартака»

спартак верен себе, он каждый год заявляет, что Кубок России у них
уже в кармане, но ежегодно пролетают мимо.
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Кубка России против «Ростова».
«Безусловно, кубок — очень важный турнир для нас. Предстоящий матч против «Ростова» будет значимым.
Думаю, мы способны победить в этой игре», – сказал Ларссон.
- Матч «Спартак» – «Ростов» пройдет в четверг, 31 октября. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.
- В предыдущем матче за красно-белых Ларссон оформил дубль (3:0 с «Локомотивом»).