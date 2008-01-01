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    Ларссон: «Кубок России – очень важный турнир для «Спартака»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Кубка России против «Ростова».

    «Безусловно, кубок — очень важный турнир для нас. Предстоящий матч против «Ростова» будет значимым.

    Думаю, мы способны победить в этой игре», – сказал Ларссон.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10080

      vladimir-7 19 минут назад

      спартак верен себе, он каждый год заявляет, что Кубок России у них
      уже в кармане, но ежегодно пролетают мимо.

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