Ларссон: «Кубок России – очень важный турнир для «Спартака»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Кубка России против «Ростова».

«Безусловно, кубок — очень важный турнир для нас. Предстоящий матч против «Ростова» будет значимым.

Думаю, мы способны победить в этой игре», – сказал Ларссон.