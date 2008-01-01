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    Кубок России. ЦСКА сыграет с «Уфой», «Зенит» – с «Томью»

    Сегодня пройдут матчи 1/8 финала Кубка России.

    ЦСКА в Москве примет «Уфу», «Зенит» дома сыграет против «Томи».

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге. Начало – в 20:00 мск.

    Источник: «Бомбардир»

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