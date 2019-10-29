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  • Рахимов: «Глушаков может вернуться на уровень, который был у него в «Спартаке»

Рахимов: «Глушаков может вернуться на уровень, который был у него в «Спартаке»

29 октября 2019, 16:50
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Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поделился мнением о перспективах полузащитника грозненцев Дениса Глушакова.

«Может ли Глушаков вернуться на уровень, который был в «Спартаке»? Я думаю, может вернуться на тот уровень. Но это не просто, когда ты в течение большого количества времени находишься в стрессе, переживаешь моменты, которые не очень приятны.

У него же не только личные сложности, но и профессиональные. Тяжело от этого отойти. Большой период для восстановления нужен. Ты должен полностью от этого отречься. Я думаю, у него есть возможность, он себя не исчерпал», – сказал Рахимов.

  • Глушаков перешел из «Спартака» в «Ахмат» этим летом на правах свободного агента.
  • В этом сезоне РПЛ он провел девять матчей, результативными действиями не отметился.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Глушаков Денис Рахимов Рашид
Комментарии (4)
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absent32
1572366594
у него и не было того уровня за который его возносят к небесам!!! а сейчас его фамилию слышу только если вдруг смотрю матч с участием Ахмата, и то если он в основе. и не думаю что его имя со временем станет звучать чаще, это начало конца. хотя, если только опять с бывшей женушкой не начнутся истерии)))
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VVM1964
1572367173
Это о каком уровне он говорит - когда ходил пешком по полю , косячил и сливал матчи ? - охотно верю !
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ramos6548
1572433247
ну за чемпионский сезон Денису конечно надо сказать спасибо... но в остальное время у него был так себе уровень Правильно его Спартак отпустил
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Muboraksho
1572446007
Давайте не будем громко говорит об игроке который доигрывает свою футбольную карьеру в такой команде которая с его приходом опустился на дно турнирной таблицы.
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