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    Рахимов: «Глушаков может вернуться на уровень, который был у него в «Спартаке»

    Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поделился мнением о перспективах полузащитника грозненцев Дениса Глушакова.

    «Может ли Глушаков вернуться на уровень, который был в «Спартаке»? Я думаю, может вернуться на тот уровень. Но это не просто, когда ты в течение большого количества времени находишься в стрессе, переживаешь моменты, которые не очень приятны.

    У него же не только личные сложности, но и профессиональные. Тяжело от этого отойти. Большой период для восстановления нужен. Ты должен полностью от этого отречься. Я думаю, у него есть возможность, он себя не исчерпал», – сказал Рахимов.

    • Глушаков перешел из «Спартака» в «Ахмат» этим летом на правах свободного агента.
    • В этом сезоне РПЛ он провел девять матчей, результативными действиями не отметился.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    29.10.2019 16:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18518

      VVM1964 14 часов назад

      Это о каком уровне он говорит - когда ходил пешком по полю , косячил и сливал матчи ? - охотно верю !

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      Рейтинг: +1868

      absent32 14 часов назад

      у него и не было того уровня за который его возносят к небесам!!! а сейчас его фамилию слышу только если вдруг смотрю матч с участием Ахмата, и то если он в основе. и не думаю что его имя со временем станет звучать чаще, это начало конца. хотя, если только опять с бывшей женушкой не начнутся истерии)))

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