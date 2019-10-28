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    Мусаев: «Краснодар» смотрел Тиля, но АЗ завысил цену»

    Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о летней трансферной кампании клуба. Южане интересовались перешедшим в «Спартак» голландцем Гусом Тилем.

    «Никогда не приходят все, кого хочешь. Хотели взять Уссаму Идрисси из АЗ, но цена в 10 миллионов евро завышена. Он стоит 5 миллионов евро. Мы смотрели Тила, которого взял «Спартак», но там тоже завысили цену.

    Еще был интересный парень в «Малаге» Хавьер Онтиверос, он сейчас в «Вильярреале». Играет слева, правая нога волшебная. Клуб был готов его отпустить, но футболист предпочел остаться в Испании», – сказал Мусаев.

    • Тиль в текущем сезоне РПЛ провел девять матчей, забил гол, сделал три результативные передачи.
    • «Краснодар» в таблице идет четвертым.
    • «Спартак» занимает седьмое место.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    28.10.2019 21:58
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