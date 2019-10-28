Мусаев: «Краснодар» смотрел Тиля, но АЗ завысил цену»

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о летней трансферной кампании клуба. Южане интересовались перешедшим в «Спартак» голландцем Гусом Тилем.

«Никогда не приходят все, кого хочешь. Хотели взять Уссаму Идрисси из АЗ, но цена в 10 миллионов евро завышена. Он стоит 5 миллионов евро. Мы смотрели Тила, которого взял «Спартак», но там тоже завысили цену.

Еще был интересный парень в «Малаге» Хавьер Онтиверос, он сейчас в «Вильярреале». Играет слева, правая нога волшебная. Клуб был готов его отпустить, но футболист предпочел остаться в Испании», – сказал Мусаев.