Мусаев: «Краснодар» смотрел Тиля, но АЗ завысил цену»

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о летней трансферной кампании клуба. Южане интересовались перешедшим в «Спартак» голландцем Гусом Тилем.
«Никогда не приходят все, кого хочешь. Хотели взять Уссаму Идрисси из АЗ, но цена в 10 миллионов евро завышена. Он стоит 5 миллионов евро. Мы смотрели Тила, которого взял «Спартак», но там тоже завысили цену.
Еще был интересный парень в «Малаге» Хавьер Онтиверос, он сейчас в «Вильярреале». Играет слева, правая нога волшебная. Клуб был готов его отпустить, но футболист предпочел остаться в Испании», – сказал Мусаев.
- Тиль в текущем сезоне РПЛ провел девять матчей, забил гол, сделал три результативные передачи.
- «Краснодар» в таблице идет четвертым.
- «Спартак» занимает седьмое место.
Источник: YouTube-канал «КраСава»