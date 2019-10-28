«Ростов» – «Сочи» – самый посещаемый матч в туре с двумя московскими дерби

Встречу 14 тура РПЛ между «Ростовом» и «Сочи» (2:0) посетили 33716 зрителей. По этому показателю встреча лидирует в игровом дне.

В туре при этом были два московских дерби. Всего в текущем сезоне РПЛ «Ростов» провел дома семь матчей, и пять из них стали самыми посещаемыми в туре.