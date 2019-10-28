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    «Ростов» – «Сочи» – самый посещаемый матч в туре с двумя московскими дерби

    Встречу 14 тура РПЛ между «Ростовом» и «Сочи» (2:0) посетили 33716 зрителей. По этому показателю встреча лидирует в игровом дне.

    В туре при этом были два московских дерби. Всего в текущем сезоне РПЛ «Ростов» провел дома семь матчей, и пять из них стали самыми посещаемыми в туре.

    • «Ростов» в РПЛ идет на втором месте.
    • 31 октября южане сыграют в 1/8 финала Кубка России со «Спартаком».
    • «Сочи» в таблице чемпионата России занимает место в зоне переходных встреч.

    Источник: твиттер «Ростова»

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    28.10.2019 19:49
    Комментарии17
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      Рейтинг: +299

      Konyshev_RW 16 часов назад

      Ну так то и вместимость двух этих московских стадионов меньше 30 тысяч зрителей)

      0
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      ...
      Рейтинг: +3094

      RotBerg > Konyshev_RW 8 часов назад

      Да не суть. На сб есть статистика точная. На тот же спартак дома собирается на данный момент 31993 человек( открывашка 45) на коней 19 ходит, Локо и мусора еле по 15 собирают. Южане давно переплюнули по болению Москву. Ну и Питер отдельно 49000 средняя! цифра дома. Это сухие факты, все остальное из разряда эко бы да как бы..

      0
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      Рейтинг: +3913

      paracetamol 16 часов назад

      В Москве футбол не любят.

      1
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      Рейтинг: +1549

      Axe111 17 часов назад

      ЕЩЕ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПРО МОСКОВСКИЕ МЕШКИ????!?!?!?!

      4
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      ...
      Рейтинг: +12808

      slavutiq70 > Axe111 14 часов назад

      стадионы где проходили дерби меньше 30 000,,,,ещё вопросы есть??????

      1
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      ...
      Рейтинг: +3094

      RotBerg > slavutiq70 13 часов назад

      Есть) скажи дружок когда на открывашке был аншлаг последний раз?) что бы все 45 были?)

      0
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      ...
      Рейтинг: +2843

      mdu86 > RotBerg 4 часа назад

      Не корректное сравнение. В РПЛ 4 московских клуба, из Питера один Зенит. Если опираться на цифры, приведённые тобой выше, то 32 тыс (Спартак) + 19 тыс (ЦСКА) + 30 тыс (Локо и Динамо) = 81 тыс, на Зенит 49 тыс. Ну и где тут в Москве не любят футбол?..

      1
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      Рейтинг: +181

      Patriot58 17 часов назад

      Молодцы!

      3
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      Рейтинг: +954

      Argon 17 часов назад

      Краснодар-Оренбург 30648

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2925

      BAIv 18 часов назад

      Огласите пож.ста весь список.

      2
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      Рейтинг: +1014

      Tsigan 18 часов назад

      На следующий год Волгоград будет ставить рекорды. Там любят футбол.

      1
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      Рейтинг: +722

      spam2009 18 часов назад

      Не ну если бы мясо с паравозами на открытии играли, то было бы поболе чем на Ростове. Но все равно крутяк))

      0
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      Рейтинг: +2963

      Yurok161 > spam2009 16 часов назад

      Ну,если бы бабки был хер,то она дедом была бы.С паравозами и у нас было бы больше,чем с Сочи)

      -1
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      Рейтинг: +722

      spam2009 > Yurok161 14 часов назад

      с паровозами вряд ли. Если бы со Спартаком, то наверно больше, и то большая часть болела бы за Спартак

      0
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      Рейтинг: +1353

      klim2m 18 часов назад

      МЫ РОСТОВ!!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1794

      dyema 18 часов назад

      Ростовчане молодцы!

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