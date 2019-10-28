Попов: «Карпин и Кононов – небо и земля. Карпин всегда встает на защиту игроков, у Кононова нет своего мнения во многих ситуациях»

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов сравнил главного тренера команды Валерия Карпина с бывшим тренером «Спартака» Олегом Кононовым.

«Карпин очень хорошо понимает футбол, он прекрасный психолог. Он построил эту команду и научил играть в такой футбол, не отвлекается на сторонние факторы.

Насколько важно его знаменитое футбольное прошлое для игроков? Он для многих является примером, много играл за рубежом, имеет опыт в Лиге чемпионов. Его не обманешь, он через многое прошел в жизни, с Карпиным всегда интересно. У него очень хорошие теоретические занятия, я всегда что-то записываю для себя.

Насколько Карпин отличается от Кононова? Карпин выделяется тем, что к нему не может кто-то подойти и сказать: «Поставь в состав этого игрока, а не того», и он это сделает. А у Кононова было так, у него нет своего мнения во многих ситуациях. Карпин всегда встает на защиту игроков, берет ответственность на себя. Так что для меня и по профессиональным, и по человеческим качествам — это небо и земля», — цитирует Попова пресс-служба «Ростова».