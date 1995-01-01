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    Попов: «Карпин и Кононов – небо и земля. Карпин всегда встает на защиту игроков, у Кононова нет своего мнения во многих ситуациях»

    Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов сравнил главного тренера команды Валерия Карпина с бывшим тренером «Спартака» Олегом Кононовым.

    «Карпин очень хорошо понимает футбол, он прекрасный психолог. Он построил эту команду и научил играть в такой футбол, не отвлекается на сторонние факторы.
    Насколько важно его знаменитое футбольное прошлое для игроков? Он для многих является примером, много играл за рубежом, имеет опыт в Лиге чемпионов. Его не обманешь, он через многое прошел в жизни, с Карпиным всегда интересно. У него очень хорошие теоретические занятия, я всегда что-то записываю для себя.

    Насколько Карпин отличается от Кононова? Карпин выделяется тем, что к нему не может кто-то подойти и сказать: «Поставь в состав этого игрока, а не того», и он это сделает. А у Кононова было так, у него нет своего мнения во многих ситуациях. Карпин всегда встает на защиту игроков, берет ответственность на себя. Так что для меня и по профессиональным, и по человеческим качествам — это небо и земля», — цитирует Попова пресс-служба «Ростова».

    • «Ростов» Карпина идет на втором месте в таблице, отставая от лидера на три очка.
    • Кононов был уволен с поста главного тренера «Спартака» после поражения в матче 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +459

      fhnv 11 минут назад

      Да Кононов сам себе репутацию испортил,когда Спартак его пальчиком поманил,как шлюха побежал кинув Краснодар

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10068

      vladimir-7 22 минуты назад

      Попов облизал .опу Карпуше и теперь думает место в основном составе Ростова обеспечено.

      -3
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