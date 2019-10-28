Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Попов: «Карпин и Кононов – небо и земля. Карпин всегда встает на защиту игроков, у Кононова нет своего мнения во многих ситуациях»

Попов: «Карпин и Кононов – небо и земля. Карпин всегда встает на защиту игроков, у Кононова нет своего мнения во многих ситуациях»

28 октября 2019, 13:49
9

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов сравнил главного тренера команды Валерия Карпина с бывшим тренером «Спартака» Олегом Кононовым.

«Карпин очень хорошо понимает футбол, он прекрасный психолог. Он построил эту команду и научил играть в такой футбол, не отвлекается на сторонние факторы.
Насколько важно его знаменитое футбольное прошлое для игроков? Он для многих является примером, много играл за рубежом, имеет опыт в Лиге чемпионов. Его не обманешь, он через многое прошел в жизни, с Карпиным всегда интересно. У него очень хорошие теоретические занятия, я всегда что-то записываю для себя.

Насколько Карпин отличается от Кононова? Карпин выделяется тем, что к нему не может кто-то подойти и сказать: «Поставь в состав этого игрока, а не того», и он это сделает. А у Кононова было так, у него нет своего мнения во многих ситуациях. Карпин всегда встает на защиту игроков, берет ответственность на себя. Так что для меня и по профессиональным, и по человеческим качествам — это небо и земля», — цитирует Попова пресс-служба «Ростова».

  • «Ростов» Карпина идет на втором месте в таблице, отставая от лидера на три очка.
  • Кононов был уволен с поста главного тренера «Спартака» после поражения в матче 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

Источник: Официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Попов Ивелин Кононов Олег Карпин Валерий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1572263813
Попов облизал .опу Карпуше и теперь думает место в основном составе Ростова обеспечено.
Ответить
fhnv
1572264452
Да Кононов сам себе репутацию испортил,когда Спартак его пальчиком поманил,как шлюха побежал кинув Краснодар
Ответить
Диктор
1572265268
Согласен полностью
Ответить
Boeung777
1572267806
Карпин отличается от многих тренеров тем, что имеет свою собственную философию, а не клубную.
Ответить
subbotaspartak
1572269433
Карпин - наш пацан и он ещё вернётся.
Ответить
erma
1572273901
Ну, понеслось. А сам ему в лицо Попов что же не сказал? Я, наверное, больше всех дергался за увольнение Кононова. Но, прошу, давайте меньше откровений post factum, человек уже ушел, а теперь все эти признания немного пованивают.
Ответить
zigbert
1572352266
Спору нет ,Попов сейчас выглядит на поле очень уверенно. Но дело здесь не в качествах тренера а в том кто игроку больше доверяет и выпускает его на поле.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+