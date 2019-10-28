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  • Кикнадзе: «Поражение 0:3 от «Спартака» – это серьезная и увесистая оплеуха»

Кикнадзе: «Поражение 0:3 от «Спартака» – это серьезная и увесистая оплеуха»

28 октября 2019, 12:27
13

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал результат матча со «Спартаком» (0:3) в матче 14-го тура РПЛ.

«Спартак» заслуженно и справедливо одержал победу над «Локомотивом». К сожалению, мы вчера не показали то, что мы умеем, это урок для нас. Дорога к звездам выложена не розовыми лепестками.

Критика в адрес Гилерме? Он остается основным голкипером «Локомотива» и сборной, у него есть ошибки, которые нельзя отрицать, но в тоже время есть вратарские спасения. Поэтому важен баланс. Посмотрим, но я не могу адресовать упреки какой-то из наших линий, вчера вся команда сыграла ниже своих способностей.

Здесь, наверное, сказался эмоциональный фон после «Ювентуса», ребята бились. Я не могу сетовать на физическую усталость, потому что времени достаточно прошло. Но факт в том, что мы вчера не показали того, что хотели показать. Ну ничего, у нас все ребята — бойцы и профессионалы. Они сами все понимают.

Но поражение «Спартаку» 0:3 – это достаточно серьезная и увесистая оплеуха, которая думаю окажется дополнительным мотиватором. Такие вещи не скоро забываются, такие раны не скоро заживают», — сказал Кикнадзе.

  • «Спартак» поднялся в таблице на седьмое место.
  • «Локомотив» идет третьим.

Семин – о разгроме от «Спартака»: «Локомотив» был заторможен. 0:3 – это даже хорошо»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
Комментарии (13)
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nemolod
1572259169
Если в зимнее трансферное окно не усилитесь,то число оплеух весной усилится в разы!
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Князев
1572259959
Это не оплеуха, а бездарное руководство. Провалена трансфертная компания и выявлена беспредельная жадность. Как поступили с Тарасовым? СТЫДОБА. А он сейчас очень бы пригодился! А Фернандеш? Посмотрите как он вписался в Краснодар. Где нормальный забивной нападающий??? Все эти Смоловы, Эдеры и Джорджевичи стоят БОЛЬШОЙ НОЛЬ в игровом плане. Вы их держите от жадности, а нужен один настоящий форвард за большие деньги. Отправьте эту троицу в Казанку. Там им место!!!
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ilichkadr
1572260714
На очереди оплеуха от Уфы. Пора разгонять миллионеров. Эх Вася Вася жизнь не удалась.........
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Frankfurt Am Main
1572260737
Не ЛОКО здал а Спартак прибавил! вот и результат на табло, так что господин Кикнадзе принимай поражение как мужик, и поетому и любим КБ без них чемпионат не интересный.
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vka1970
1572269104
Всё верно говорит.Эмоциональная встряска, это то что нужно в данный момент команде.После Ювентуса наш чемпионат как сельская дорога после как формулы 1.
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woyser
1572269671
Вратарь сборной?! Две банки из трёх его 100%. С такими косяками от Бельгийцев штук пять всосём.
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RotBerg
1572272133
Вон у спартака вся жопа в шрамах и не унывают)
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ААМ
1572276633
Понятно стало, почему Миранчуки не играют в сборной.
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zigbert
1572350778
Ничего страшного не произошло. Да потеряно 3 очка ,но ведь потери будут у всех лидеров. Делайте выводы и продолжайте играть в свой футбол.
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