Кикнадзе: «Поражение 0:3 от «Спартака» – это серьезная и увесистая оплеуха»

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал результат матча со «Спартаком» (0:3) в матче 14-го тура РПЛ.

«Спартак» заслуженно и справедливо одержал победу над «Локомотивом». К сожалению, мы вчера не показали то, что мы умеем, это урок для нас. Дорога к звездам выложена не розовыми лепестками.

Критика в адрес Гилерме? Он остается основным голкипером «Локомотива» и сборной, у него есть ошибки, которые нельзя отрицать, но в тоже время есть вратарские спасения. Поэтому важен баланс. Посмотрим, но я не могу адресовать упреки какой-то из наших линий, вчера вся команда сыграла ниже своих способностей.

Здесь, наверное, сказался эмоциональный фон после «Ювентуса», ребята бились. Я не могу сетовать на физическую усталость, потому что времени достаточно прошло. Но факт в том, что мы вчера не показали того, что хотели показать. Ну ничего, у нас все ребята — бойцы и профессионалы. Они сами все понимают.

Но поражение «Спартаку» 0:3 – это достаточно серьезная и увесистая оплеуха, которая думаю окажется дополнительным мотиватором. Такие вещи не скоро забываются, такие раны не скоро заживают», — сказал Кикнадзе.

«Спартак» поднялся в таблице на седьмое место.

«Локомотив» идет третьим.

Семин – о разгроме от «Спартака»: «Локомотив» был заторможен. 0:3 – это даже хорошо»