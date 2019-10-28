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    Кикнадзе: «Поражение 0:3 от «Спартака» – это серьезная и увесистая оплеуха»

    Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал результат матча со «Спартаком» (0:3) в матче 14-го тура РПЛ.

    «Спартак» заслуженно и справедливо одержал победу над «Локомотивом». К сожалению, мы вчера не показали то, что мы умеем, это урок для нас. Дорога к звездам выложена не розовыми лепестками.

    Критика в адрес Гилерме? Он остается основным голкипером «Локомотива» и сборной, у него есть ошибки, которые нельзя отрицать, но в тоже время есть вратарские спасения. Поэтому важен баланс. Посмотрим, но я не могу адресовать упреки какой-то из наших линий, вчера вся команда сыграла ниже своих способностей.

    Здесь, наверное, сказался эмоциональный фон после «Ювентуса», ребята бились. Я не могу сетовать на физическую усталость, потому что времени достаточно прошло. Но факт в том, что мы вчера не показали того, что хотели показать. Ну ничего, у нас все ребята — бойцы и профессионалы. Они сами все понимают.

    Но поражение «Спартаку» 0:3 – это достаточно серьезная и увесистая оплеуха, которая думаю окажется дополнительным мотиватором. Такие вещи не скоро забываются, такие раны не скоро заживают», — сказал Кикнадзе.

    • «Спартак» поднялся в таблице на седьмое место.
    • «Локомотив» идет третьим.

    Семин – о разгроме от «Спартака»: «Локомотив» был заторможен. 0:3 – это даже хорошо»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:27
    Комментарии8
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      Рейтинг: +525

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Не ЛОКО здал а Спартак прибавил! вот и результат на табло, так что господин Кикнадзе принимай поражение как мужик, и поетому и любим КБ без них чемпионат не интересный.

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      Рейтинг: +4850

      ilichkadr 1 час назад

      На очереди оплеуха от Уфы. Пора разгонять миллионеров. Эх Вася Вася жизнь не удалась.........

      0
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      Рейтинг: +517

      Князев 1 час назад

      Это не оплеуха, а бездарное руководство. Провалена трансфертная компания и выявлена беспредельная жадность. Как поступили с Тарасовым? СТЫДОБА. А он сейчас очень бы пригодился! А Фернандеш? Посмотрите как он вписался в Краснодар. Где нормальный забивной нападающий??? Все эти Смоловы, Эдеры и Джорджевичи стоят БОЛЬШОЙ НОЛЬ в игровом плане. Вы их держите от жадности, а нужен один настоящий форвард за большие деньги. Отправьте эту троицу в Казанку. Там им место!!!

      0
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      Рейтинг: +517

      Князев > Князев 1 час назад

      Да забыл ещё о Денисове, Это вообще позор как с ним поступили!

      1
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      Рейтинг: +2219

      nemolod 1 час назад

      Если в зимнее трансферное окно не усилитесь,то число оплеух весной усилится в разы!

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      Рейтинг: -73

      Аденн 1 час назад

      Так то да. Оплеуха увесистая.

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      Рейтинг: +7228

      silver29 1 час назад

      Кстати умение признавать собственные поражения это маленькая победа.

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      Рейтинг: +7653

      parevg 2 часа назад

      Эта оплеуха в первую очередь тебе!!!!! Почему так получилось, что играет один состав, даже на замену выпустить некого...

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