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    «Краснодар» ни разу не выиграл у «Оренбурга» в РПЛ за 5 матчей

    В матче 14-го тура чемпионата России «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 1:1.

    Команды в пятый раз сыграли друг с другом в РПЛ и ни разу южане не сумели победить.

    В мае 2017 года «Краснодар» проиграл «Оренбургу» (0:1), а еще четыре встречи завершились результативными ничьими.

    Всего же в истории противостояния клубов «Краснодар» один раз обыграл «Оренбург». Это произошло в октябре 2016 года в 1/8 финала Кубка России.

    Источник: Wildstat

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    Комментарии4
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      Рейтинг: -51

      Вальдемар IV 58 минут назад

      команда с !самой атакующей философией! не может больше 1 родить, чтобы избежать потери очков с динамо оренбургом, пропусти с турками тоже бы вряд ли победа была

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    • ...
      Рейтинг: +1896

      diadushka 4 часа назад

      за это они и зарплату получают от газпрома, чтобы грызть землю и рвать очко, лишь бы отобрать очки у конкурентов зенита, а потом перед самим зенитом встать раком! проституция есть даже в футболе

      0
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      Рейтинг: +2981

      AtticusFinch 6 часов назад

      Это ж фарм клуб Зенита - конечно против его конкурентов они упираются )))

      1
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      Рейтинг: +3092

      RotBerg > AtticusFinch 5 часов назад

      Уперлись аж на несколько лет)))

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