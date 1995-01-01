«Краснодар» ни разу не выиграл у «Оренбурга» в РПЛ за 5 матчей

команда с !самой атакующей философией! не может больше 1 родить, чтобы избежать потери очков с динамо оренбургом, пропусти с турками тоже бы вряд ли победа была
В матче 14-го тура чемпионата России «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 1:1.
Команды в пятый раз сыграли друг с другом в РПЛ и ни разу южане не сумели победить.
В мае 2017 года «Краснодар» проиграл «Оренбургу» (0:1), а еще четыре встречи завершились результативными ничьими.
Всего же в истории противостояния клубов «Краснодар» один раз обыграл «Оренбург». Это произошло в октябре 2016 года в 1/8 финала Кубка России.