«Краснодар» ни разу не выиграл у «Оренбурга» в РПЛ за 5 матчей

В матче 14-го тура чемпионата России «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 1:1.

Команды в пятый раз сыграли друг с другом в РПЛ и ни разу южане не сумели победить.

В мае 2017 года «Краснодар» проиграл «Оренбургу» (0:1), а еще четыре встречи завершились результативными ничьими.

Всего же в истории противостояния клубов «Краснодар» один раз обыграл «Оренбург». Это произошло в октябре 2016 года в 1/8 финала Кубка России.