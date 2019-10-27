Дзюба не попал в основу на матч с «Крыльями Советов» из-за повреждения

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба остался в запасе на матч 14 тура РПЛ против «Крыльев Советов» из-за повреждения. Тренерский штаб решил поберечь форварда.

Травму игрок получил в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» (1:2). Дзюба принимал участие в разминке перед встречей в Самаре.