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    Дзюба не попал в основу на матч с «Крыльями Советов» из-за повреждения

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба остался в запасе на матч 14 тура РПЛ против «Крыльев Советов» из-за повреждения. Тренерский штаб решил поберечь форварда.

    Травму игрок получил в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» (1:2). Дзюба принимал участие в разминке перед встречей в Самаре.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Самара Арене».
    • Дзюба второй раз в сезоне РПЛ не попал в основу.
    • «Зенит» лидирует в турнире.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.10.2019 14:14
    Комментарии6
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      Рейтинг: +326

      ZENIT***** 23 часа назад

      пришел,увидел,забил,победил.Зенит с победой!!!

      1
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      Рейтинг: +14627

      DOCTOR PENALTY 23 часа назад

      Такой "облом" для Самары...)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +128

      Завулон new new 23 часа назад

      Но забил....:)

      1
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      Рейтинг: +62

      zloy71 23 часа назад

      Куда он денется.выйдет

      1
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      Рейтинг: +62

      zloy71 > zloy71 23 часа назад

      Уже вышел,уже рвёт.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +34570

      portero 27 октября, 15:05

      Пусть отдохнет, а то плохо с немцами играл, не смог выбраться из под пресса, хитрее надо быть и физика подвела.

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