Месси: «Роналдо – лучший форвард, которого я видел. Он феномен»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси считает бывшего форварда сборной Бразилии Роналдо феноменом. Бразилец закончил карьеру в 2011 году.

«Он был феноменом. Лучший нападающий, которого я видел. На мой взгляд, он был невероятен», – цитирует аргентинца AS.