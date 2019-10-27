Месси: «Роналдо – лучший форвард, которого я видел. Он феномен»

Честно говоря, странноватое заявление от Месси... Марадону. соотечественника своего великого, он что, не видел? Или он именно ФОРВАРДОВ вспоминает? Диего, вроде, играл не на самом острие, а так...под напами... Сам-то Лиаонель именно Марадону напоминает...Роналдо играл по-другому. На сумасшедшей скорости в силовой манере обходил и, где надо, "продавливал" соперников... Отсюда и травмы его страшные, которые его, в конечном итоге и сломали...Суставы просто не выдержали... Роналдо чем-то нашего хоккеиста Павла Буре напоминал: тот тоже был "ракетой"... И у того тоже коленки повыворачивались, в конечном итоге...
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси считает бывшего форварда сборной Бразилии Роналдо феноменом. Бразилец закончил карьеру в 2011 году.
«Он был феноменом. Лучший нападающий, которого я видел. На мой взгляд, он был невероятен», – цитирует аргентинца AS.
- Роналдо дважды брал чемпионат мира.
- Столько же раз бразилец побеждал в Кубке Америки.
- Месси не выигрывал ни тот турнир, ни другой.