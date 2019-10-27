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    Месси: «Роналдо – лучший форвард, которого я видел. Он феномен»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси считает бывшего форварда сборной Бразилии Роналдо феноменом. Бразилец закончил карьеру в 2011 году.

    «Он был феноменом. Лучший нападающий, которого я видел. На мой взгляд, он был невероятен», – цитирует аргентинца AS.

    • Роналдо дважды брал чемпионат мира.
    • Столько же раз бразилец побеждал в Кубке Америки.
    • Месси не выигрывал ни тот турнир, ни другой.

    Источник: AS

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    27.10.2019 13:53
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4329

      ivan-football-fan 15 часов назад

      Честно говоря, странноватое заявление от Месси... Марадону. соотечественника своего великого, он что, не видел? Или он именно ФОРВАРДОВ вспоминает? Диего, вроде, играл не на самом острие, а так...под напами... Сам-то Лиаонель именно Марадону напоминает...Роналдо играл по-другому. На сумасшедшей скорости в силовой манере обходил и, где надо, "продавливал" соперников... Отсюда и травмы его страшные, которые его, в конечном итоге и сломали...Суставы просто не выдержали... Роналдо чем-то нашего хоккеиста Павла Буре напоминал: тот тоже был "ракетой"... И у того тоже коленки повыворачивались, в конечном итоге...

      0
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      Рейтинг: +74286

      zigbert 18 часов назад

      Хорошо технически подготовленный форвард. Он был грозой для обороны соперника.

      0
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      Рейтинг: +2498

      TOMSON 23 часа назад

      Помню как он за Интер против Спартака играл. Вот малой я был и ничего особо не понимал.Но помню, что где бы Роналдо не получал мяч, всегда было ощущение что сейчас забьет. Ни один игрок больше никогда такого ощущения не вызывал. Он реально какой-то нереальный был.

      3
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      Рейтинг: +144

      Hansson 23 часа назад

      Роналдо мог и обыграть несколько игроков на пятаке, и на большой скорости обыграть игроков, и ударить из пределов штрафной и в самой штрафной был в нужном месте и в нужное время
      Были игроки великие, были игроки популярные, одарённые, но Роналдо был феноменом, один в своём роде
      Пережив столько тяжелых травм, он возвращался на поле и не становился хуже, может терял в скорости, но даже это не помешало ему творить на поле всё что он хотел

      2
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      Рейтинг: +1090

      Bozigit 23 часа назад

      Помним зубастика. Был хорош. А когда то он выгружал арбузы

      4
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      Рейтинг: +1276

      Dizayner 27 октября, 14:48

      истину глаголет, зубастик был лучшим из лучших

      5
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      Рейтинг: +149

      NEONFOL 27 октября, 14:31

      Был монстр в своё время, мбаппе чем то его напоминает, тоже убийца, только дай шанс

      4
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      Рейтинг: +1854

      Челнинец 27 октября, 14:22

      Согласен с Месси, он прав на все 100! Роналдо зубастик лучший, благодаря ему я начал смотреть футбол и интересоваться им!

      4
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