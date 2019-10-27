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    Еременко: «Надо было доказать, что «Ростов» не такая команда, какая играла с «Зенитом»

    Полузащитник «Ростова» Роман Еременко прокомментировал победу над «Сочи» (2:0).

    «Какой из двух голов мне больше понравился? Первый мяч был важнее. Матчем доволен, особенно после того, что произошло в Санкт-Петербурге. Надо было доказать и болельщикам, и самим себе, что мы не такая команда, какая играла с «Зенитом» неделю назад. Мы это доказали и, самое важное, победили. У нас все ребята очень сознательные, все понимали, что мы сотворили в Питере. Нужно было доказать, что все не так.

    О матче с «Краснодаром» пока не думаем. Упор на кубковую встречу со «Спартаком». Наша задача – пройти дальше в Кубке России, – заявил Еременко.

    • Финский полузащитник оформил дубль.
    • Еременко признали лучшим игроком матча.
    • Ростовчане набрали 29 очков и вышли на третье место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.10.2019 07:30
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4521

      subbotaspartak 27 октября, 10:49

      Доказывать с Сочи?
      Как-то не очень.
      С Зенитом и надо было доказать
      И себя и тренера не обмарать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7944

      Serjoga > subbotaspartak 27 октября, 11:12

      Докажут и с Зенитом в 1/4 финала кубка России, а потом в Ростове отгрузят Зениту!

      2
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      ...
      Рейтинг: +2721

      Fan Loko mik > Serjoga 23 часа назад

      Ты чё КУРИШЬ????

      0
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      Рейтинг: +520

      zarsm > subbotaspartak 16 часов назад

      Ты в футболе 0

      0
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    • ...
      Рейтинг: +838

      Muboraksho 27 октября, 09:27

      Да. Мы верим в Ростов. Давайте забывать ту игру с Зенитом.

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