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  • Еременко: «Надо было доказать, что «Ростов» не такая команда, какая играла с «Зенитом»

Еременко: «Надо было доказать, что «Ростов» не такая команда, какая играла с «Зенитом»

27 октября 2019, 07:30
5

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко прокомментировал победу над «Сочи» (2:0).

«Какой из двух голов мне больше понравился? Первый мяч был важнее. Матчем доволен, особенно после того, что произошло в Санкт-Петербурге. Надо было доказать и болельщикам, и самим себе, что мы не такая команда, какая играла с «Зенитом» неделю назад. Мы это доказали и, самое важное, победили. У нас все ребята очень сознательные, все понимали, что мы сотворили в Питере. Нужно было доказать, что все не так.

О матче с «Краснодаром» пока не думаем. Упор на кубковую встречу со «Спартаком». Наша задача – пройти дальше в Кубке России, – заявил Еременко.

  • Финский полузащитник оформил дубль.
  • Еременко признали лучшим игроком матча.
  • Ростовчане набрали 29 очков и вышли на третье место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Еременко Роман
Комментарии (5)
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Muboraksho
1572157654
Да. Мы верим в Ростов. Давайте забывать ту игру с Зенитом.
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subbotaspartak
1572162548
Доказывать с Сочи? Как-то не очень. С Зенитом и надо было доказать И себя и тренера не обмарать.
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