Еременко: «Надо было доказать, что «Ростов» не такая команда, какая играла с «Зенитом»

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко прокомментировал победу над «Сочи» (2:0).

«Какой из двух голов мне больше понравился? Первый мяч был важнее. Матчем доволен, особенно после того, что произошло в Санкт-Петербурге. Надо было доказать и болельщикам, и самим себе, что мы не такая команда, какая играла с «Зенитом» неделю назад. Мы это доказали и, самое важное, победили. У нас все ребята очень сознательные, все понимали, что мы сотворили в Питере. Нужно было доказать, что все не так.

О матче с «Краснодаром» пока не думаем. Упор на кубковую встречу со «Спартаком». Наша задача – пройти дальше в Кубке России, – заявил Еременко.