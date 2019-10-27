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    Скиббе: «В 2005 году Месси ударом по воротам сломал нос голкиперу Адлеру»

    Бывший главный тренер сборной Германии до 20 лет Михаэль Скиббе вспомнил случай из матча молодежного чемпионата мира-2005 против аргентинцев. Лионель Месси сломал сопернику нос.

    «Месси тогда было 17 лет, он выделялся на общем уровне. Он невероятно играл, несмотря на то что сломал нос нашему голкиперу Рене Адлеру, пробив по воротам», – цитирует немца Goal.

    • Сейчас Скиббе тренирует молодежный состав «Боруссии».
    • Месси – лучший футболист текущего века по версии The Independent.
    • Адлер завершил карьеру в текущем году.

    Источник: Goal

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    27.10.2019 00:49
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