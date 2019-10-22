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  • The Independent выпустил свою версию лучших игроков XXI века. Месси – на первом месте

The Independent выпустил свою версию лучших игроков XXI века. Месси – на первом месте

22 октября 2019, 20:30
10

Лионель Месси является лучшим игроком текущего века по версии издания The Independent. Рейтинг определялся голосованием среди журналистов. Респонденты делали выбор на основе нескольких критериев – например, футбольные способности игрока.

Второе место занял атакующий игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду. Третьим оказался Хави, нынешний тренер катарского «Аль-Садда». Десятка от The Independent выглядит так.

1. Лионель Месси.

2. Криштиану Роналду.

3. Хави.

4. Роналдиньо.

5. Андрес Иньеста.

6. Роналдо.

7. Тьерри Анри.

8. Зинедин Зидан.

9. Кака.

10. Фабио Каннаваро.

Источник: The Independent

Британское интернет-издание, до 2016 года – ежедневная газета. Основана в 1986 году как независимая национальная утренняя газета.

Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (10)
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erma
1571766151
Я просмотрел весь список. Действительно, можно спорить о распределении мест, но все настоящие монстры футбола. Интересно, вошел бы хоть один наш игрок в топ-200 лучших этого века?
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DyadyaWel
1571766563
В топ-10 все игроки Барсы или Реала. Совпадение???
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Cules2013
1571766578
Последние 2 места вызывают вопросы.
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falanor
1571774845
ооочень сомнительно нахождение тут Кака и Каннаваро. почему Зидан ниже Анри и как Хави оказался выше Роналдо и Рональдиньо? ? 1-2 понятно, потом как по мне Роналдо, Зидан, Рональдиньо.
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Medved2468
1571779380
Зидан на 8-м месте? Смешно однако!
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JackBruce
1571808721
Почему в их числе нету защитника Ливерпуля Робертсона?! (шутка)
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