The Independent выпустил свою версию лучших игроков XXI века. Месси – на первом месте

Лионель Месси является лучшим игроком текущего века по версии издания The Independent. Рейтинг определялся голосованием среди журналистов. Респонденты делали выбор на основе нескольких критериев – например, футбольные способности игрока.
Второе место занял атакующий игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду. Третьим оказался Хави, нынешний тренер катарского «Аль-Садда». Десятка от The Independent выглядит так.
1. Лионель Месси.
2. Криштиану Роналду.
3. Хави.
4. Роналдиньо.
5. Андрес Иньеста.
6. Роналдо.
7. Тьерри Анри.
8. Зинедин Зидан.
9. Кака.
10. Фабио Каннаваро.
Источник: The Independent
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