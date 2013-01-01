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    The Independent выпустил свою версию лучших игроков XXI века. Месси – на первом месте

    Лионель Месси является лучшим игроком текущего века по версии издания The Independent. Рейтинг определялся голосованием среди журналистов. Респонденты делали выбор на основе нескольких критериев – например, футбольные способности игрока.

    Второе место занял атакующий игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду. Третьим оказался Хави, нынешний тренер катарского «Аль-Садда». Десятка от The Independent выглядит так.

    1. Лионель Месси.

    2. Криштиану Роналду.

    3. Хави.

    4. Роналдиньо.

    5. Андрес Иньеста.

    6. Роналдо.

    7. Тьерри Анри.

    8. Зинедин Зидан.

    9. Кака.

    10. Фабио Каннаваро.

    Источник: The Independent

    Британское интернет-издание, до 2016 года – ежедневная газета. Основана в 1986 году как независимая национальная утренняя газета.

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8568

      Cules2013 4 минуты назад

      Последние 2 места вызывают вопросы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      DyadyaWel 4 минуты назад

      В топ-10 все игроки Барсы или Реала. Совпадение???

      1
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      ...
      Рейтинг: +8568

      Cules2013 > DyadyaWel 2 минуты назад

      не совпадение, в том смысле, что Реал и Барса самые крутые клубы мира, и почти все звёзды футбола в них играли, так или иначе. Хотя вот Зидан легенда и Ювентуса тоже, а Анри включён в этот список исключительно из-за карьеры в Арсенале, а никак ни в Барсе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1949

      erma 11 минут назад

      Я просмотрел весь список. Действительно, можно спорить о распределении мест, но все настоящие монстры футбола. Интересно, вошел бы хоть один наш игрок в топ-200 лучших этого века?

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