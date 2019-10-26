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    Лэмпард: «Ощущаю, что Пулишич станет действительно хорошим игроком для «Челси»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отозвался об игре полузащитника Кристиана Пулишича после матча десятого тура АПЛ против «Бернли» (4:2). Американец отметился хет-триком.

    «Ощущаю, что Пулишич станет действительно хорошим игроком для «Челси», я рад за него. В Бернли мы очень хорошо сыграли, с комфортом победили», – сказал Лэмпард.

    • Пулишич пополнил «Челси» летом, перейдя из дортмундской «Боруссии».
    • В Бернли американец забил первые голы в АПЛ.
    • «Челси» в таблице идет на четвертом месте.

    Источник: твиттер АПЛ

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    26.10.2019 22:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +587

      Санёк 17 26 октября, 22:36

      Ты молодец тренер,Пулишич забил два гола а ты его не заменил,знал что он третьего забёть и он забил

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