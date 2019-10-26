Лэмпард: «Ощущаю, что Пулишич станет действительно хорошим игроком для «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отозвался об игре полузащитника Кристиана Пулишича после матча десятого тура АПЛ против «Бернли» (4:2). Американец отметился хет-триком.

«Ощущаю, что Пулишич станет действительно хорошим игроком для «Челси», я рад за него. В Бернли мы очень хорошо сыграли, с комфортом победили», – сказал Лэмпард.