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  • Лэмпард: «Ощущаю, что Пулишич станет действительно хорошим игроком для «Челси»

Лэмпард: «Ощущаю, что Пулишич станет действительно хорошим игроком для «Челси»

26 октября 2019, 22:15
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отозвался об игре полузащитника Кристиана Пулишича после матча десятого тура АПЛ против «Бернли» (4:2). Американец отметился хет-триком.

«Ощущаю, что Пулишич станет действительно хорошим игроком для «Челси», я рад за него. В Бернли мы очень хорошо сыграли, с комфортом победили», – сказал Лэмпард.

  • Пулишич пополнил «Челси» летом, перейдя из дортмундской «Боруссии».
  • В Бернли американец забил первые голы в АПЛ.
  • «Челси» в таблице идет на четвертом месте.

Источник: твиттер АПЛ
Англия. Премьер-лига США. МЛС Челси Пулишич Кристиан Лэмпард Фрэнк
Комментарии (1)
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Санёк 17
1572118578
Ты молодец тренер,Пулишич забил два гола а ты его не заменил,знал что он третьего забёть и он забил
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