Лэмпард: «Ощущаю, что Пулишич станет действительно хорошим игроком для «Челси»

Ты молодец тренер,Пулишич забил два гола а ты его не заменил,знал что он третьего забёть и он забил
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отозвался об игре полузащитника Кристиана Пулишича после матча десятого тура АПЛ против «Бернли» (4:2). Американец отметился хет-триком.
«Ощущаю, что Пулишич станет действительно хорошим игроком для «Челси», я рад за него. В Бернли мы очень хорошо сыграли, с комфортом победили», – сказал Лэмпард.
- Пулишич пополнил «Челси» летом, перейдя из дортмундской «Боруссии».
- В Бернли американец забил первые голы в АПЛ.
- «Челси» в таблице идет на четвертом месте.