В матче 14-го тура РПЛ «Ахмат» сыграл вничью с «Арсеналом». Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Ахмат» занимает 14-е место в таблице Премьер-лиги, набирая 13 очков. Тульский клуб – 9-й с 16-ю баллами.

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Ахмат – Арсенал – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Семенов, 20; 1:1 – К. Кангва, 76.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Вилькер, Гиголаев, Глушаков (Митришев, 89), Силва Лима (Гащенков, 82), Роши, Иванов (Швец, 66), Бериша, Понсе.

«Арсенал»: Шамов, Альварес, Беляев, Григалава, Комбаров (Хагуш, 64), Горбатенко, Костадинов, Ткачев, Лесовой (К. Кангва, 71), Тудорие (Луценко, 68), Ломовицкий.

Предупреждения: Роши, 79; Швец, 88; Уциев, 90 – Ломовицкий, 18; Костадинов, 23; Альварес, 29.

Удаление: Роши, 84 – нет.

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