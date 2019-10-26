Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    3 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?

    РПЛ. «Ахмат» сыграл вничью с «Арсеналом»

    В матче 14-го тура РПЛ «Ахмат» сыграл вничью с «Арсеналом». Встреча завершилась со счетом 1:1.

    «Ахмат» занимает 14-е место в таблице Премьер-лиги, набирая 13 очков. Тульский клуб – 9-й с 16-ю баллами.

    Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

    Ахмат – Арсенал – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Семенов, 20; 1:1 – К. Кангва, 76.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Вилькер, Гиголаев, Глушаков (Митришев, 89), Силва Лима (Гащенков, 82), Роши, Иванов (Швец, 66), Бериша, Понсе.

    «Арсенал»: Шамов, Альварес, Беляев, Григалава, Комбаров (Хагуш, 64), Горбатенко, Костадинов, Ткачев, Лесовой (К. Кангва, 71), Тудорие (Луценко, 68), Ломовицкий.

    Предупреждения: Роши, 79; Швец, 88; Уциев, 90 – Ломовицкий, 18; Костадинов, 23; Альварес, 29.

    Удаление: Роши, 84 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.10.2019 18:20
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +838

      Muboraksho 26 октября, 21:00

      Арсенал поздравляю с одним очком набранным на выезде.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +423

      амани 26 октября, 18:47

      ахмат команда фнл.....ТЕРЕК -это другая команда.....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      zloy71 26 октября, 18:42

      Жаль,Арсенал теряет очки.

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74285
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru