Баринов: «Когда мне поступило предложение от тульского «Арсенала», Палыч сказал, что никуда не отпустит»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как едва не оказался в тульском «Арсенале».

«Сначала я разговаривал с главным тренером «Арсенала», который высказал желание видеть меня в команде – потому что пора было получать игровую практику, а не сидеть запасе.

На следующий день информация уже дошла до Палыча, и на тренировке он сказал, что никуда не отпустит. Мне особенно запомнилась фраза: «Жди, и ты получишь свой шанс». Так что я рад, что не ушел тогда из «Локомотива». Все к лучшему», – сказал Баринов.

Баринов – воспитанник «Локомотива».

В этом сезоне 23-летний россиянин принял участие в 16 матчах на клубном уровне и забил два гола.

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