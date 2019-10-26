Баринов: «Когда мне поступило предложение от тульского «Арсенала», Палыч сказал, что никуда не отпустит»

Правильно сделал, Тарасова из основы выжал, и сам стал игроком основного состава.
шПалыч, он всегда дает игроку проявить себя, кто смог - тот будет играть, кто не смог - в дубль.
Многие говорят про Тугарева, из молодежки, ему давали не раз поиграть в конце матча, но, раз до сих пор единственный нападающий Эдер, значит, еще совсем не готов.
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как едва не оказался в тульском «Арсенале».
«Сначала я разговаривал с главным тренером «Арсенала», который высказал желание видеть меня в команде – потому что пора было получать игровую практику, а не сидеть запасе.
На следующий день информация уже дошла до Палыча, и на тренировке он сказал, что никуда не отпустит. Мне особенно запомнилась фраза: «Жди, и ты получишь свой шанс». Так что я рад, что не ушел тогда из «Локомотива». Все к лучшему», – сказал Баринов.
- Баринов – воспитанник «Локомотива».
- В этом сезоне 23-летний россиянин принял участие в 16 матчах на клубном уровне и забил два гола.
Баринов – об игре в АПЛ: «Не согласен, что нет смысла уезжать за границу в нетоповую команду»