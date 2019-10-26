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    Баринов: «Когда мне поступило предложение от тульского «Арсенала», Палыч сказал, что никуда не отпустит»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как едва не оказался в тульском «Арсенале».

    «Сначала я разговаривал с главным тренером «Арсенала», который высказал желание видеть меня в команде – потому что пора было получать игровую практику, а не сидеть запасе.

    На следующий день информация уже дошла до Палыча, и на тренировке он сказал, что никуда не отпустит. Мне особенно запомнилась фраза: «Жди, и ты получишь свой шанс». Так что я рад, что не ушел тогда из «Локомотива». Все к лучшему», – сказал Баринов.

    • Баринов – воспитанник «Локомотива».
    • В этом сезоне 23-летний россиянин принял участие в 16 матчах на клубном уровне и забил два гола.

    Баринов – об игре в АПЛ: «Не согласен, что нет смысла уезжать за границу в нетоповую команду»

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    26.10.2019 16:19
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7653

      parevg 27 октября, 01:24

      Правильно сделал, Тарасова из основы выжал, и сам стал игроком основного состава.
      шПалыч, он всегда дает игроку проявить себя, кто смог - тот будет играть, кто не смог - в дубль.
      Многие говорят про Тугарева, из молодежки, ему давали не раз поиграть в конце матча, но, раз до сих пор единственный нападающий Эдер, значит, еще совсем не готов.

      2
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      ...
      Рейтинг: +553

      Mr Green > parevg 27 октября, 13:35

      он выжал не Тарасова, а Денисова. Молодых игроков порой не стоит кидать в пекло лиги, они ментально ломаются от этого. Так было с Рифатом, так сейчас с Хвичей.

      0
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      Рейтинг: +5404

      Антибиотик 26 октября, 21:12

      Дима настоящий боец, так держать!

      1
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      Рейтинг: +957

      Красный май 26 октября, 18:38

      Ну если уж в в российский Арсенал не отпустил, то в английский и подавно.

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