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  • Баринов: «Когда мне поступило предложение от тульского «Арсенала», Палыч сказал, что никуда не отпустит»

Баринов: «Когда мне поступило предложение от тульского «Арсенала», Палыч сказал, что никуда не отпустит»

26 октября 2019, 16:19
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как едва не оказался в тульском «Арсенале».

«Сначала я разговаривал с главным тренером «Арсенала», который высказал желание видеть меня в команде – потому что пора было получать игровую практику, а не сидеть запасе.

На следующий день информация уже дошла до Палыча, и на тренировке он сказал, что никуда не отпустит. Мне особенно запомнилась фраза: «Жди, и ты получишь свой шанс». Так что я рад, что не ушел тогда из «Локомотива». Все к лучшему», – сказал Баринов.

  • Баринов – воспитанник «Локомотива».
  • В этом сезоне 23-летний россиянин принял участие в 16 матчах на клубном уровне и забил два гола.

Баринов – об игре в АПЛ: «Не согласен, что нет смысла уезжать за границу в нетоповую команду»

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Арсенал Баринов Дмитрий Семин Юрий
Комментарии (3)
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Красный май
1572104315
Ну если уж в в российский Арсенал не отпустил, то в английский и подавно.
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Антибиотик
1572113551
Дима настоящий боец, так держать!
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