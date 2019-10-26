Баринов – об игре в АПЛ: «Не согласен, что нет смысла уезжать за границу в нетоповую команду»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов не исключил вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге.

«Готов принять предложение условного «Уотфорда» или «Брайтона»? Почему бы и нет. В Англии в принципе другой уровень футбола. Интенсивность, скорости – там многому можно поучиться.

Нет смысла уезжать за границу в нетоповую команду? Я не согласен. Есть хорошие примеры – тот же Ярмоленко, играющий в «Вест Хэме», который считают средней командой. Но при этом «Вест Хэм» всегда дает бой соперникам на более высоких позициях. По возможности я слежу за матчами чемпионата Англии, и это совсем другая игра», – отметил Баринов.