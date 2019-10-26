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    Баринов – об игре в АПЛ: «Не согласен, что нет смысла уезжать за границу в нетоповую команду»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов не исключил вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге.

    «Готов принять предложение условного «Уотфорда» или «Брайтона»? Почему бы и нет. В Англии в принципе другой уровень футбола. Интенсивность, скорости – там многому можно поучиться.

    Нет смысла уезжать за границу в нетоповую команду? Я не согласен. Есть хорошие примеры – тот же Ярмоленко, играющий в «Вест Хэме», который считают средней командой. Но при этом «Вест Хэм» всегда дает бой соперникам на более высоких позициях. По возможности я слежу за матчами чемпионата Англии, и это совсем другая игра», – отметил Баринов.

    • Баринов – воспитанник «Локомотива».
    • В этом сезоне 23-летний россиянин принял участие в 16 матчах на клубном уровне и забил два гола.
    • Трансферная стоимость Баринова оценивается в 8 млн евро.

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    26.10.2019 14:05
    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      neft44 27 октября, 03:13

      а почему локо ща на бомбардире 2 В ТАБЛИЦЕ хотя был всю неделю на 1??????????, поребрики денег занесли(личная встреча за нами)?????

      0
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      Рейтинг: +7653

      parevg 27 октября, 01:30

      Если в условный крепкий середняк, то да, согласен, а если как Головин, бороться за выживание - не стоит, тренера поменяют, и все, можно сесть на лавку до конца контракта.

      0
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      Рейтинг: +128

      BRAZILES 26 октября, 20:29

      ПОСМОТРИТ ЕВРОПУ А МОЖЕТ И ВЕСЬ МИР ---МОЛОДЕЦ бАРИНОВ

      0
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      Рейтинг: +128

      BRAZILES 26 октября, 20:26

      НАКОНЕЦ-ТО ОДИН СТАЛ РАЗМЫШЛЯТЬ ПРАВИЛЬНО ----МОЛОДЕЦ

      0
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      Рейтинг: +957

      Красный май 26 октября, 16:21

      Эта новость лишь доказывает, что иногда говорить правильные вещи можно научить и футболиста. Как показывает практика, когда нужно от слов переходить к делу, так сразу просыпается "патриотизм и верность клубу".

      2
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      Рейтинг: +10

      neft44 26 октября, 16:00

      Все верно говорит лучше в апл в 10-15 комадах играть чем у намс в болоте рпл

      0
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      Рейтинг: +1062

      Genz 26 октября, 15:48

      Великий Уотфорд Баринова не подпустит даже на переговоры. Пусть малыш мечтает о Барселоне. Пусть радуется, что локомотив платит 2 миллиона евро в год за присутствие на поле

      -1
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      Рейтинг: +972

      Romantic2010 > Genz 26 октября, 19:26

      Удачи в стыках спартаку)

      3
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      Рейтинг: +737

      russkiisergei 26 октября, 14:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Полено баринов твой уровень это максимум эстония или финляндия

      -5
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      Рейтинг: +972

      Romantic2010 > russkiisergei 26 октября, 19:27

      а твой уровень это вот такие комментарии строчить пока мамка ужин готовит))

      3
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