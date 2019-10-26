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  • Баринов – об игре в АПЛ: «Не согласен, что нет смысла уезжать за границу в нетоповую команду»

Баринов – об игре в АПЛ: «Не согласен, что нет смысла уезжать за границу в нетоповую команду»

26 октября 2019, 14:05
7

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов не исключил вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге.

«Готов принять предложение условного «Уотфорда» или «Брайтона»? Почему бы и нет. В Англии в принципе другой уровень футбола. Интенсивность, скорости – там многому можно поучиться.

Нет смысла уезжать за границу в нетоповую команду? Я не согласен. Есть хорошие примеры – тот же Ярмоленко, играющий в «Вест Хэме», который считают средней командой. Но при этом «Вест Хэм» всегда дает бой соперникам на более высоких позициях. По возможности я слежу за матчами чемпионата Англии, и это совсем другая игра», – отметил Баринов.

  • Баринов – воспитанник «Локомотива».
  • В этом сезоне 23-летний россиянин принял участие в 16 матчах на клубном уровне и забил два гола.
  • Трансферная стоимость Баринова оценивается в 8 млн евро.

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (7)
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neft44
1572094837
Все верно говорит лучше в апл в 10-15 комадах играть чем у намс в болоте рпл
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Красный май
1572096083
Эта новость лишь доказывает, что иногда говорить правильные вещи можно научить и футболиста. Как показывает практика, когда нужно от слов переходить к делу, так сразу просыпается "патриотизм и верность клубу".
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BRAZILES
1572110799
НАКОНЕЦ-ТО ОДИН СТАЛ РАЗМЫШЛЯТЬ ПРАВИЛЬНО ----МОЛОДЕЦ
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BRAZILES
1572110958
ПОСМОТРИТ ЕВРОПУ А МОЖЕТ И ВЕСЬ МИР ---МОЛОДЕЦ бАРИНОВ
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neft44
1572135218
а почему локо ща на бомбардире 2 В ТАБЛИЦЕ хотя был всю неделю на 1??????????, поребрики денег занесли(личная встреча за нами)?????
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