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    АПЛ. «Манчестер Сити» крупно обыграл «Астон Виллу» и сократил отставание от «Ливерпуля» до трех очков

    В матче 10-го тура АПЛ «Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Астон Виллой» со счетом 3:0.

    Благодаря этому результату «Манчестер Сити» временно сократил отставание от «Ливерпуля» до трех очков, однако у команды Юргена Клоппа есть матч в запасе.

    Англия. Премьер-лига. 10-й тур

    Манчестер Сити - Астон Вилла – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Стерлинг, 46; 2:0 – де Брюйне, 65; 3:0 – Гюндоган, 70.

    Удаление: Фернандиньо, 87 – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2019 16:21
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6036

      mihail200606 26 октября, 19:30

      Блин, если ливер и в этом сезоне упустит чемпионство, то пипец тогда просто.. Непонятно тогда кто их ещё тренировать должен, где найти такого чела..

      1
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      Рейтинг: +2125

      Аристократ Олжик 26 октября, 17:40

      Почему крупно обыграл, по мне так слово крупно должно начинаться с 4-0, а то и 5-0

      0
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      Рейтинг: +8596

      Cules2013 > Аристократ Олжик 26 октября, 18:50

      1-0 - минимальная победа
      2-0 - уверенная победа
      3-0 и больше - разгром, и ещё всякие эпитеты, какие кому в голову придут, особенно при счетах 5-0 и выше.
      по-моему, это общепринятая терминология в футболе

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      Рейтинг: +2125

      Аристократ Олжик > Cules2013 27 октября, 10:07

      Ну не знаю, вот если Сити вилла разгром, то тогда саут и лисы, уничтожение вселенной?

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      Рейтинг: +8596

      Cules2013 > Аристократ Олжик 27 октября, 12:41

      ну где-то так
      деклассировал, дезинтегрировал, уничтожил, камня на камне не оставили, команда распалась на атомы - что только не услышишь)

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      Рейтинг: +957

      Красный май 26 октября, 16:23

      В этом сезоне Гвардиола раньше догонит Клоппа, чем в прошлом. имхо.

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