АПЛ. «Манчестер Сити» крупно обыграл «Астон Виллу» и сократил отставание от «Ливерпуля» до трех очков

Блин, если ливер и в этом сезоне упустит чемпионство, то пипец тогда просто.. Непонятно тогда кто их ещё тренировать должен, где найти такого чела..
В матче 10-го тура АПЛ «Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Астон Виллой» со счетом 3:0.
Благодаря этому результату «Манчестер Сити» временно сократил отставание от «Ливерпуля» до трех очков, однако у команды Юргена Клоппа есть матч в запасе.
Англия. Премьер-лига. 10-й тур
Манчестер Сити - Астон Вилла – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Стерлинг, 46; 2:0 – де Брюйне, 65; 3:0 – Гюндоган, 70.
Удаление: Фернандиньо, 87 – нет.