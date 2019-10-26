АПЛ. «Манчестер Сити» крупно обыграл «Астон Виллу» и сократил отставание от «Ливерпуля» до трех очков

В матче 10-го тура АПЛ «Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Астон Виллой» со счетом 3:0.

Благодаря этому результату «Манчестер Сити» временно сократил отставание от «Ливерпуля» до трех очков, однако у команды Юргена Клоппа есть матч в запасе.

Англия. Премьер-лига. 10-й тур

Манчестер Сити - Астон Вилла – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Стерлинг, 46; 2:0 – де Брюйне, 65; 3:0 – Гюндоган, 70.

Удаление: Фернандиньо, 87 – нет.

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