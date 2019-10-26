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  • Адиев: «Если «Анжи» расплатится со мной – буду приятно удивлен»

Адиев: «Если «Анжи» расплатится со мной – буду приятно удивлен»

26 октября 2019, 13:50

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о долгах, которые остаются у клуба перед игроками и тренерским штабом.

«Я вижу, в каком положении «Анжи», и не питаю иллюзий. Если расплатятся — буду приятно удивлен. Нет — ну что же.

Знаю, что президент «Анжи» – человек слова. Как только финансовая ситуация изменится, сразу закроет все долги. Сейчас-то футболистам «Анжи» и персоналу деньги платят, но вы же понимаете, какие в ПФЛ оклады», – заявил Адиев.

  • Адиев возглавлял «Анжи» с июля 2018 по июнь 2019 года.
  • Под руководством 42-лентего специалиста «Анжи» вылетел из РПЛ, не сумев получить лицензию на сезон из-за финансовых проблем.

Источник: «СЭ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Анжи Адиев Магомед
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