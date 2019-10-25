Щесны: «Крыховяк – лучший игрок на планете»

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны поделился впечатлениями от победный игры против «Локомотива» (2:1).

– Можете выделить кого-то в составе «Локомотива»?

– Да, конечно. Гжегож Крыховяк – лучший игрок на планете (улыбается). Он мой лучший друг. Мы начали путь в футболе вместе, еще 15 лет назад в Польше. То, как складываются наши карьеры, – красивая история. Гжегож заслуживает большого уважения.

– Как бы вы оценили дальнейшие шансы «Локомотива» на выход в плей-офф Лиги чемпионов?

– «Локомотив» – очень хорошая команда. Ее действия хорошо слажены, что усложняет жизнь соперникам. Этот клуб – не фаворит группы, но его футболисты провели отличный матч против «Байера» в Леверкузене. Уверен, они будут стараться заработать необходимые очки, чтобы выйти из группы.

