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Щесны: «Крыховяк – лучший игрок на планете»

25 октября 2019, 06:56
5

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны поделился впечатлениями от победный игры против «Локомотива» (2:1).

– Можете выделить кого-то в составе «Локомотива»?

– Да, конечно. Гжегож Крыховяк – лучший игрок на планете (улыбается). Он мой лучший друг. Мы начали путь в футболе вместе, еще 15 лет назад в Польше. То, как складываются наши карьеры, – красивая история. Гжегож заслуживает большого уважения.

– Как бы вы оценили дальнейшие шансы «Локомотива» на выход в плей-офф Лиги чемпионов?

– «Локомотив» – очень хорошая команда. Ее действия хорошо слажены, что усложняет жизнь соперникам. Этот клуб – не фаворит группы, но его футболисты провели отличный матч против «Байера» в Леверкузене. Уверен, они будут стараться заработать необходимые очки, чтобы выйти из группы.

Источник: «Известия»
Лига чемпионов Ювентус Локомотив Щесны Войцех Крыховяк Гжегож
Комментарии (5)
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Derzkiy1
1571976952
Заслуживает больше уважения , он имел ввиду не играть в Локомотиве, а в нормальном клубе
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Давид59
1571977911
Короче, Локо можно переименовывать в Галлактикос паравозос. Что в переводе с латинского означает "лучшие на планете";)
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Агасфер
1571992410
Бери выше -во Вселенной!!!
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Karpathian
1571995454
при этом Войцех в Юве, а Гжегож в Локо))) Все равно, при всем уважении к железнодорожникам, разные уровни)
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