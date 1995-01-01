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    Щесны: «Крыховяк – лучший игрок на планете»

    Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны поделился впечатлениями от победный игры против «Локомотива» (2:1).

    – Можете выделить кого-то в составе «Локомотива»?

    – Да, конечно. Гжегож Крыховяк – лучший игрок на планете (улыбается). Он мой лучший друг. Мы начали путь в футболе вместе, еще 15 лет назад в Польше. То, как складываются наши карьеры, – красивая история. Гжегож заслуживает большого уважения.

    – Как бы вы оценили дальнейшие шансы «Локомотива» на выход в плей-офф Лиги чемпионов?

    – «Локомотив» – очень хорошая команда. Ее действия хорошо слажены, что усложняет жизнь соперникам. Этот клуб – не фаворит группы, но его футболисты провели отличный матч против «Байера» в Леверкузене. Уверен, они будут стараться заработать необходимые очки, чтобы выйти из группы.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +429

      Давид59 16 минут назад

      Короче, Локо можно переименовывать в Галлактикос паравозос. Что в переводе с латинского означает "лучшие на планете";)

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      Рейтинг: +1610

      Derzkiy1 32 минуты назад

      Заслуживает больше уважения , он имел ввиду не играть в Локомотиве, а в нормальном клубе

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