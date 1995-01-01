«Манчестер Юнайтед» впервые с августа забил в гостевом матче

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на выезде играет с «Партизаном».

В конце первого тайма счет в игре открыл Антони Марсьяль, который реализовал пенальти.

Это первый гол для манкунианцев в гостевых матчах с 31 августа. Тогда команда Уле-Гуннара Сульшера забила «Саутгемптону» (1:1).

После этого «МЮ» провел три выездные встречи против «Вест Хэма» (0:2), «АЗ Алкмаара» (0:0) и «Ньюкасла» (0:1) и не смог отличиться ни разу.