«Манчестер Юнайтед» впервые с августа забил в гостевом матче

Игроки мю это убожество, имею ввиду тех кто играл в этом матче. Их бы борисовский батэ(читай любое ГГ) раком поставил так, что эти от этих ******** бы родня отказалась и запрет на футбольную деятельность лет на 10 каждому. А забить с пеналя да круто, ведь это и был единственный удар в створ нахрена больше то)))
В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на выезде играет с «Партизаном».
В конце первого тайма счет в игре открыл Антони Марсьяль, который реализовал пенальти.
Это первый гол для манкунианцев в гостевых матчах с 31 августа. Тогда команда Уле-Гуннара Сульшера забила «Саутгемптону» (1:1).
После этого «МЮ» провел три выездные встречи против «Вест Хэма» (0:2), «АЗ Алкмаара» (0:0) и «Ньюкасла» (0:1) и не смог отличиться ни разу.