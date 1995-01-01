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    «Манчестер Юнайтед» впервые с августа забил в гостевом матче

    В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на выезде играет с «Партизаном».

    В конце первого тайма счет в игре открыл Антони Марсьяль, который реализовал пенальти.

    Это первый гол для манкунианцев в гостевых матчах с 31 августа. Тогда команда Уле-Гуннара Сульшера забила «Саутгемптону» (1:1).

    После этого «МЮ» провел три выездные встречи против «Вест Хэма» (0:2), «АЗ Алкмаара» (0:0) и «Ньюкасла» (0:1) и не смог отличиться ни разу.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8736

      DeStar 1 час назад

      Игроки мю это убожество, имею ввиду тех кто играл в этом матче. Их бы борисовский батэ(читай любое ГГ) раком поставил так, что эти от этих ******** бы родня отказалась и запрет на футбольную деятельность лет на 10 каждому. А забить с пеналя да круто, ведь это и был единственный удар в створ нахрена больше то)))

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