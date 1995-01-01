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    Лига Европы. ЦСКА примет «Ференцварош»

    Сегодня, 24 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Ференцварошем».

    Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 19:55 по московскому времени.

    Команды встречались друг с другом в 1/16 финала Кубка УЕФА сезона-1994/95. Тогда соперники обменялись домашними победами со счетом 2:1, а в серии пенальти точнее оказались венгры.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ференцварош».

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      Ростислав72 29 минут назад

      Удачи команде, и всем тем кто по настоящему болеет за команду и за российский футбол

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