Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Клопп – о победе над «Генком»: «Не особо наслаждался игрой, а вот результатом – это да»

Клопп – о победе над «Генком»: «Не особо наслаждался игрой, а вот результатом – это да»

24 октября 2019, 07:54

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды над «Генком» в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Были хорошие отрезки матча. Мы хорошо начали, но потом начали терять мяч в безобидных ситуациях, это случалось довольно неожиданно. Конечно, самое сложное – это обороняться. Наш первый гол получил блестящим. Таким был каждый из четырех голов.

Я не особо наслаждался игрой, а вот результатом – это да. Позади два выездных матча, каждый из которых был по-своему сложным. Не знаю, где мы сейчас. Знаю, что в воскресенье мы должны играть против «Тоттенхэма».

Окс был таким же, как и сама игра. Он был очень хорош, но может еще лучше, и он об этом знает. Он провел много времени вне игры, в некоторые моменты ему не хватало чувства ритма, но голы у него вышли на загляденье. Для него это большой шаг вперед.

В предыдущие годы в таком матче мы могли сыграть вничью или даже проиграть. Были высокие скорости, и нам требовалось сохранять концентрацию. Соперник выпустил высокого нападающего. Хозяева стойко переносили удар после первого и второго пропущенных голов», – сказал Клопп.

  • «Ливерпуль» разгромил «Генк» со счетом 4:1.
  • Мерсисайдцы набрали шесть очков в трех турах.
  • Команда Клоппа занимает второе место в группе, уступая «Наполи».

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Генк Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+