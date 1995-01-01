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    Клопп – о победе над «Генком»: «Не особо наслаждался игрой, а вот результатом – это да»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды над «Генком» в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Были хорошие отрезки матча. Мы хорошо начали, но потом начали терять мяч в безобидных ситуациях, это случалось довольно неожиданно. Конечно, самое сложное – это обороняться. Наш первый гол получил блестящим. Таким был каждый из четырех голов.

    Я не особо наслаждался игрой, а вот результатом – это да. Позади два выездных матча, каждый из которых был по-своему сложным. Не знаю, где мы сейчас. Знаю, что в воскресенье мы должны играть против «Тоттенхэма».

    Окс был таким же, как и сама игра. Он был очень хорош, но может еще лучше, и он об этом знает. Он провел много времени вне игры, в некоторые моменты ему не хватало чувства ритма, но голы у него вышли на загляденье. Для него это большой шаг вперед.

    В предыдущие годы в таком матче мы могли сыграть вничью или даже проиграть. Были высокие скорости, и нам требовалось сохранять концентрацию. Соперник выпустил высокого нападающего. Хозяева стойко переносили удар после первого и второго пропущенных голов», – сказал Клопп.

    • «Ливерпуль» разгромил «Генк» со счетом 4:1.
    • Мерсисайдцы набрали шесть очков в трех турах.
    • Команда Клоппа занимает второе место в группе, уступая «Наполи».

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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