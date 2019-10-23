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    «Лейпциг» – «Зенит»: хозяева сравняли счет в начале второго тайма

    В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Лейпциг« принимает «Зенит» (1:1, второй тайм).

    На 49-й минуте счет сравнял полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер. 22-летний австрийский хавбек замкнул передачу Марселя Сабитцера.

    Вы можете следить за матчем с помощью текстовой онлайн-трансляции.

    «Зенит» минимально переигрывает «Лейпциг» после первого тайма благодаря голу Ракицкого

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +34400

      portero 36 минут назад

      Семак ????? что в перерыве надумал ... без выводом смотрим игру

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