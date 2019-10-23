«Лейпциг» – «Зенит»: хозяева сравняли счет в начале второго тайма

Семак ????? что в перерыве надумал ... без выводом смотрим игру
В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Лейпциг« принимает «Зенит» (1:1, второй тайм).
На 49-й минуте счет сравнял полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер. 22-летний австрийский хавбек замкнул передачу Марселя Сабитцера.
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— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 23, 2019
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«Зенит» минимально переигрывает «Лейпциг» после первого тайма благодаря голу Ракицкого