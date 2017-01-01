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    Матч с «Ювентусом» – самый массовый евровыезд для фанатов «Локомотива» в истории

    В Турине на матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» «Локомотив» поддержат порядка двух тысяч болельщиков. Это самый массовый выезд на игру еврокубка для фанатов москвичей.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Италии. Начало игры – в 22:00 по Москве.

    • «Ювентус» лидирует в группе.
    • «Локомотив» идет третьим.
    • Москвичи занимают первое место в чемпионате России.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1642

      roman230582 1 час назад

      Молодцы, есть возможность побывать в Турине, в России многие симпатизируют ЮВЕ, скорее всего поэтому и побьется рекорд

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