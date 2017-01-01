Матч с «Ювентусом» – самый массовый евровыезд для фанатов «Локомотива» в истории

В Турине на матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» «Локомотив» поддержат порядка двух тысяч болельщиков. Это самый массовый выезд на игру еврокубка для фанатов москвичей.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Италии. Начало игры – в 22:00 по Москве.