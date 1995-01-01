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    Джанаев – лучший игрок матча с «Арсеналом». Он отразил два пенальти

    РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 13 тура между «Арсеналом» и «Сочи» (1:1). Им стал вратарь южан Сослан Джанаев.

    Голкипер по ходу игры отбил два пенальти. Всего в его ворота было назначено три 11-метровых удара. По словам Джанаева, такое в его карьере случилось впервые.

    Источник: твиттер «Сочи»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2460

      InterMilLano1908 1 час назад

      Похоже усатый топ тренер, Чалов помойка вот Дзюба вместо него, Джанаев вот тут тоже уже 3ий пенальти отбивает... Вот с сегодняшнего дня я за усатого ногами и руками

      1
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      Рейтинг: +111

      tushkanlz 1 час назад

      Лучший бесспорно!

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