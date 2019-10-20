Джанаев – лучший игрок матча с «Арсеналом». Он отразил два пенальти

РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 13 тура между «Арсеналом» и «Сочи» (1:1). Им стал вратарь южан Сослан Джанаев.

Голкипер по ходу игры отбил два пенальти. Всего в его ворота было назначено три 11-метровых удара. По словам Джанаева, такое в его карьере случилось впервые.