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  • Джанаев – лучший игрок матча с «Арсеналом». Он отразил два пенальти

Джанаев – лучший игрок матча с «Арсеналом». Он отразил два пенальти

20 октября 2019, 20:40
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РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 13 тура между «Арсеналом» и «Сочи» (1:1). Им стал вратарь южан Сослан Джанаев.

Голкипер по ходу игры отбил два пенальти. Всего в его ворота было назначено три 11-метровых удара. По словам Джанаева, такое в его карьере случилось впервые.

Источник: твиттер «Сочи»
Россия. Премьер-лига Арсенал Сочи Джанаев Сослан
Комментарии (3)
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tushkanlz
1571594079
Лучший бесспорно!
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InterMilLano1908
1571594662
Похоже усатый топ тренер, Чалов помойка вот Дзюба вместо него, Джанаев вот тут тоже уже 3ий пенальти отбивает... Вот с сегодняшнего дня я за усатого ногами и руками
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