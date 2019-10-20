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  • После ничьей с «Арсеналом» игроки «Сочи» поблагодарили трех своих фанатов

После ничьей с «Арсеналом» игроки «Сочи» поблагодарили трех своих фанатов

20 октября 2019, 19:39
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В матче 13 тура РПЛ между «Арсеналом» и «Сочи» зафиксирована ничья – 1:1. На игре присутствовало трое фанатов гостей. Фото доступно ниже.

После встречи футболисты южан поблагодарили болельщиков за поддержку. Для «Сочи» текущий сезон в РПЛ дебютный.

  • В ворота «Сочи» по ходу игры назначили три пенальти, два из которых Сослан Джанаев отбил.
  • Сочинцы заканчивали матч в меньшинстве после удаления Федора Кудряшова.
  • Южане в таблице идут на 13 месте.

Джанаев – огонь. Отбил два пенальти «Арсенала», сделал два крутейших сейва

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Сочи
Комментарии (3)
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Я - легенда
1571590462
Три пенальти назначили в ворота одной команды! Вот это да.
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Yev
1571590851
Трёх ЕДИНСТВЕННЫХ фанатов. Выглядело прикольно, Джанаев молодца!
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