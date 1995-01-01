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    После ничьей с «Арсеналом» игроки «Сочи» поблагодарили трех своих фанатов

    В матче 13 тура РПЛ между «Арсеналом» и «Сочи» зафиксирована ничья – 1:1. На игре присутствовало трое фанатов гостей. Фото доступно ниже.

    После встречи футболисты южан поблагодарили болельщиков за поддержку. Для «Сочи» текущий сезон в РПЛ дебютный.

    • В ворота «Сочи» по ходу игры назначили три пенальти, два из которых Сослан Джанаев отбил.
    • Сочинцы заканчивали матч в меньшинстве после удаления Федора Кудряшова.
    • Южане в таблице идут на 13 месте.

    Джанаев – огонь. Отбил два пенальти «Арсенала», сделал два крутейших сейва

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3508

      Yev 23 минуты назад

      Трёх ЕДИНСТВЕННЫХ фанатов.
      Выглядело прикольно, Джанаев молодца!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +635

      Я - легенда 29 минут назад

      Три пенальти назначили в ворота одной команды! Вот это да.

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