После ничьей с «Арсеналом» игроки «Сочи» поблагодарили трех своих фанатов

В матче 13 тура РПЛ между «Арсеналом» и «Сочи» зафиксирована ничья – 1:1. На игре присутствовало трое фанатов гостей. Фото доступно ниже.

После встречи футболисты южан поблагодарили болельщиков за поддержку. Для «Сочи» текущий сезон в РПЛ дебютный.

В ворота «Сочи» по ходу игры назначили три пенальти, два из которых Сослан Джанаев отбил.

отбил. Сочинцы заканчивали матч в меньшинстве после удаления Федора Кудряшова.

Южане в таблице идут на 13 месте.

Джанаев – огонь. Отбил два пенальти «Арсенала», сделал два крутейших сейва