Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» минимально обыграла менхенгладбахскую

Матч полностью оправдал ожидания.единственное,не ожидал,что в этой игре будет забит всего один мяч.хотя,два у Дортмунда не засчитал арбитр.победный счёт в этот раз удалось отстоять.Бюрки скорейшего выздоровления!
В заключительном матче субботней программы 8-го тура Бундеслиги встречались две «Боруссии» – дортмундская и менхенгладбахская. Хозяева одержали минимальную победу благодаря голу нападающего Марко Ройса.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 8-й тур
Боруссия (Дортмунд) – Боруссия (Менхенгладбах)
Гол: 1:0 – Ройс, 58.