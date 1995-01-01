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    Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» минимально обыграла менхенгладбахскую

    В заключительном матче субботней программы 8-го тура Бундеслиги встречались две «Боруссии» – дортмундская и менхенгладбахская. Хозяева одержали минимальную победу благодаря голу нападающего Марко Ройса.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 8-й тур

    Боруссия (Дортмунд) – Боруссия (Менхенгладбах)

    Гол: 1:0 – Ройс, 58.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1205

      Marley Bob 1 час назад

      Матч полностью оправдал ожидания.единственное,не ожидал,что в этой игре будет забит всего один мяч.хотя,два у Дортмунда не засчитал арбитр.победный счёт в этот раз удалось отстоять.Бюрки скорейшего выздоровления!

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