Байрамян: «Мамаева в «Ростове» хорошо приняли. Никаких проблем и шуток»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян, что команда приняла Павла Мамаева хорошо. Футболист пополнил южан на правах свободного агента и в официальных матчах сможет играть весной.
– Шутки на тему Павла Мамаева были?
– Все намного проще. У нас внутри команды есть свои подколки, шутки и атмосфера просто замечательная. И если в интернете гуляют какой-то троллинг, то в команде эти темы никто ни разу не поднимал. А Пашу все хорошо приняли, о чем уже неоднократно говорил. Никаких проблем и шуток на эту тему.
- Мамаев 11 месяцев провел за решеткой – за избиение двух человек в Москве в октябре 2018 года.
- Ранее полузащитник выступал за «Краснодар».
- «Ростов» в РПЛ идет четвертым.
Источник: Sportbox