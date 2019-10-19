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  • Байрамян: «Мамаева в «Ростове» хорошо приняли. Никаких проблем и шуток»

Байрамян: «Мамаева в «Ростове» хорошо приняли. Никаких проблем и шуток»

19 октября 2019, 13:15
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян, что команда приняла Павла Мамаева хорошо. Футболист пополнил южан на правах свободного агента и в официальных матчах сможет играть весной.

– Шутки на тему Павла Мамаева были?

– Все намного проще. У нас внутри команды есть свои подколки, шутки и атмосфера просто замечательная. И если в интернете гуляют какой-то троллинг, то в команде эти темы никто ни разу не поднимал. А Пашу все хорошо приняли, о чем уже неоднократно говорил. Никаких проблем и шуток на эту тему.

  • Мамаев 11 месяцев провел за решеткой – за избиение двух человек в Москве в октябре 2018 года.
  • Ранее полузащитник выступал за «Краснодар».
  • «Ростов» в РПЛ идет четвертым.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Ростов Мамаев Павел Байрамян Хорен
Комментарии (1)
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Давид59
1571480617
Шутки в сторону. Хватит. Они с Кокошей уже нашутились
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