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    Байрамян: «Мамаева в «Ростове» хорошо приняли. Никаких проблем и шуток»

    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян, что команда приняла Павла Мамаева хорошо. Футболист пополнил южан на правах свободного агента и в официальных матчах сможет играть весной.

    – Шутки на тему Павла Мамаева были?

    – Все намного проще. У нас внутри команды есть свои подколки, шутки и атмосфера просто замечательная. И если в интернете гуляют какой-то троллинг, то в команде эти темы никто ни разу не поднимал. А Пашу все хорошо приняли, о чем уже неоднократно говорил. Никаких проблем и шуток на эту тему.

    • Мамаев 11 месяцев провел за решеткой – за избиение двух человек в Москве в октябре 2018 года.
    • Ранее полузащитник выступал за «Краснодар».
    • «Ростов» в РПЛ идет четвертым.

    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 13:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +380

      Давид59 6 минут назад

      Шутки в сторону. Хватит. Они с Кокошей уже нашутились

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