Байрамян: «Мамаева в «Ростове» хорошо приняли. Никаких проблем и шуток»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян, что команда приняла Павла Мамаева хорошо. Футболист пополнил южан на правах свободного агента и в официальных матчах сможет играть весной.

– Шутки на тему Павла Мамаева были?

– Все намного проще. У нас внутри команды есть свои подколки, шутки и атмосфера просто замечательная. И если в интернете гуляют какой-то троллинг, то в команде эти темы никто ни разу не поднимал. А Пашу все хорошо приняли, о чем уже неоднократно говорил. Никаких проблем и шуток на эту тему.