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Sport Mediaset: «Ювентус» ведет переговоры с Дибалой и Игуаином о продлении контракта

19 октября 2019, 09:24

«Ювентус» в скором времени может заключить новые соглашения с нападающими Пауло Дибалой и Гонсало Игуаином.

По информации Sport Mediaset, оба аргентинца близки к продлению контрактов с туринским клубом.

Ожидается, что Дибала подпишет договор, рассчитанный до 2024 года, а Игуаин – до 2022 года.

Действующее соглашение Пауло с «Ювентусом» истекает в 2022 году, а Гонсало – в 2021 году.

  • В текущем сезоне Игуаин провел восемь матчей, забил три мяча и сделал один ассист.
  • В активе Дибалы семь игр, один гол и три результативные передачи.

Источник: Sport Mediaset
Италия. Серия А Ювентус Игуаин Гонсало Дибала Пауло
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