Sport Mediaset: «Ювентус» ведет переговоры с Дибалой и Игуаином о продлении контракта

«Ювентус» в скором времени может заключить новые соглашения с нападающими Пауло Дибалой и Гонсало Игуаином.

По информации Sport Mediaset, оба аргентинца близки к продлению контрактов с туринским клубом.

Ожидается, что Дибала подпишет договор, рассчитанный до 2024 года, а Игуаин – до 2022 года.

Действующее соглашение Пауло с «Ювентусом» истекает в 2022 году, а Гонсало – в 2021 году.