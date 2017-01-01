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    Sport Mediaset: «Ювентус» ведет переговоры с Дибалой и Игуаином о продлении контракта

    «Ювентус» в скором времени может заключить новые соглашения с нападающими Пауло Дибалой и Гонсало Игуаином.

    По информации Sport Mediaset, оба аргентинца близки к продлению контрактов с туринским клубом.

    Ожидается, что Дибала подпишет договор, рассчитанный до 2024 года, а Игуаин – до 2022 года.

    Действующее соглашение Пауло с «Ювентусом» истекает в 2022 году, а Гонсало – в 2021 году.

    • В текущем сезоне Игуаин провел восемь матчей, забил три мяча и сделал один ассист.
    • В активе Дибалы семь игр, один гол и три результативные передачи.

    Источник: Sport Mediaset

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