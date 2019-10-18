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  • Посетить матч Сан-Марино – Россия и получить 50-процентную скидку на авиабилеты можно за 2340 рублей

Посетить матч Сан-Марино – Россия и получить 50-процентную скидку на авиабилеты можно за 2340 рублей

18 октября 2019, 20:53
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Открыта билетная программа на заключительный матч сборной России в отборочном цикле Евро-2020 против Сан-Марино. Стоимость билета для болельщиков из России составляет 2340 рублей.

Один из способов приобретения билетов предполагает получение 50-процентной скидки на авиаперелет туда-обратно. Подробно с правилами приобретения документов можно ознакомиться на сайте РФС – здесь.

  • Сборная России уже гарантировала себе путевку на Евро-2020.
  • Встреча в Сан-Марино состоится 19 ноября.
  • Россияне претендуют на первое место в группе, которое дает лучший посев при жеребьевке финального турнира.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия Сан-Марино
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