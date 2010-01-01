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    Посетить матч Сан-Марино – Россия и получить 50-процентную скидку на авиабилеты можно за 2340 рублей

    Открыта билетная программа на заключительный матч сборной России в отборочном цикле Евро-2020 против Сан-Марино. Стоимость билета для болельщиков из России составляет 2340 рублей.

    Один из способов приобретения билетов предполагает получение 50-процентной скидки на авиаперелет туда-обратно. Подробно с правилами приобретения документов можно ознакомиться на сайте РФС – здесь.

    • Сборная России уже гарантировала себе путевку на Евро-2020.
    • Встреча в Сан-Марино состоится 19 ноября.
    • Россияне претендуют на первое место в группе, которое дает лучший посев при жеребьевке финального турнира.

    Источник: РФС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1435

      РМЗ 2 минуты назад

      Это дорого

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