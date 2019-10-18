Посетить матч Сан-Марино – Россия и получить 50-процентную скидку на авиабилеты можно за 2340 рублей

Открыта билетная программа на заключительный матч сборной России в отборочном цикле Евро-2020 против Сан-Марино. Стоимость билета для болельщиков из России составляет 2340 рублей.
Один из способов приобретения билетов предполагает получение 50-процентной скидки на авиаперелет туда-обратно. Подробно с правилами приобретения документов можно ознакомиться на сайте РФС – здесь.
- Сборная России уже гарантировала себе путевку на Евро-2020.
- Встреча в Сан-Марино состоится 19 ноября.
- Россияне претендуют на первое место в группе, которое дает лучший посев при жеребьевке финального турнира.
Источник: РФС