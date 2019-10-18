Гилерме: «Уже 12 лет в «Локомотиве». Могу книгу писать про свою историю»

Вратарь «Локомотива» Гилерме напомнил, что выступает в России уже 12 лет. Футболист считает себя счастливым человеком.

«Я уже 12 лет в «Локо», а такое ощущение, что только вчера первый раз приехал на базу. Могу книгу писать про свою историю в «Локомотиве». Я счастливый человек, потому что могу строить карьеру в одном клубе, особенно таком великом, как «Локомотив». Рад, что я здесь. Будем стараться делать ещe больше. Мы — семья. Все, кто в клубе работает, на стадионе. Они все моя семья.

Я очень переживал три-четыре года назад перед первым финалом Кубка. Столько лет в команде — и ни одного трофея! Но всe получилось. Сейчас у нас очень хорошая команда. Я недоволен тем, что мы выиграли только три Кубка, чемпионат и Суперкубок. Я хочу ещe», – сказал натурализованный бразилец.