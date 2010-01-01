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    Гилерме: «Уже 12 лет в «Локомотиве». Могу книгу писать про свою историю»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме напомнил, что выступает в России уже 12 лет. Футболист считает себя счастливым человеком.

    «Я уже 12 лет в «Локо», а такое ощущение, что только вчера первый раз приехал на базу. Могу книгу писать про свою историю в «Локомотиве». Я счастливый человек, потому что могу строить карьеру в одном клубе, особенно таком великом, как «Локомотив». Рад, что я здесь. Будем стараться делать ещe больше. Мы — семья. Все, кто в клубе работает, на стадионе. Они все моя семья.

    Я очень переживал три-четыре года назад перед первым финалом Кубка. Столько лет в команде — и ни одного трофея! Но всe получилось. Сейчас у нас очень хорошая команда. Я недоволен тем, что мы выиграли только три Кубка, чемпионат и Суперкубок. Я хочу ещe», – сказал натурализованный бразилец.

    • Гилерме провел все матчи за сборную России в отборе Евро-2020.
    • «Локомотив» лидирует в РПЛ.
    • В 19:30 по Москве начнется матч 13 тура РПЛ «Ахмат» – «Локомотив».

    Источник: YouTube-канал «Локомотива»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3733

      paracetamol 47 минут назад

      Щас писателей больше чем читателей. Пиши, если делать нехр!

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      Рейтинг: +7932

      Serjoga 1 час назад

      Запишись в клуб Гоголя и Чехова! И ПИШИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В Футбол нужно играть!!!!!!!!!!!!! А не писать! Перестаю УВАЖАТЬ Гелерме как спортсмена!

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