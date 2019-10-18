Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гилерме: «Уже 12 лет в «Локомотиве». Могу книгу писать про свою историю»

Гилерме: «Уже 12 лет в «Локомотиве». Могу книгу писать про свою историю»

18 октября 2019, 18:59
8

Вратарь «Локомотива» Гилерме напомнил, что выступает в России уже 12 лет. Футболист считает себя счастливым человеком.

«Я уже 12 лет в «Локо», а такое ощущение, что только вчера первый раз приехал на базу. Могу книгу писать про свою историю в «Локомотиве». Я счастливый человек, потому что могу строить карьеру в одном клубе, особенно таком великом, как «Локомотив». Рад, что я здесь. Будем стараться делать ещe больше. Мы — семья. Все, кто в клубе работает, на стадионе. Они все моя семья.

Я очень переживал три-четыре года назад перед первым финалом Кубка. Столько лет в команде — и ни одного трофея! Но всe получилось. Сейчас у нас очень хорошая команда. Я недоволен тем, что мы выиграли только три Кубка, чемпионат и Суперкубок. Я хочу ещe», – сказал натурализованный бразилец.

  • Гилерме провел все матчи за сборную России в отборе Евро-2020.
  • «Локомотив» лидирует в РПЛ.
  • В 19:30 по Москве начнется матч 13 тура РПЛ «Ахмат» – «Локомотив».

Источник: YouTube-канал «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Гилерме
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Serjoga
1571414937
Запишись в клуб Гоголя и Чехова! И ПИШИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В Футбол нужно играть!!!!!!!!!!!!! А не писать! Перестаю УВАЖАТЬ Гелерме как спортсмена!
Ответить
paracetamol
1571415782
Щас писателей больше чем читателей. Пиши, если делать нехр!
Ответить
TOL47
1571425549
Если возмешься за книгу , заканчивай с футболом, лучше позже начинай писать.
Ответить
general.lizyukov
1571432892
ФСИРАВНО ПАНАЕХАВШИЙ!!! ))) Чужое место занимаешь, ай-яй-яй ;) Молодца, Маринато, удачи тебе и счастья во всём!!!
Ответить
Axe111
1571450174
Язык бы выучил за 12 лет то РОССИЯНИН *******
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+