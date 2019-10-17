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  • Рыбус может выбыть на шесть-семь недель и пропустить матчи со «Спартаком» и «Ювентусом»

Рыбус может выбыть на шесть-семь недель и пропустить матчи со «Спартаком» и «Ювентусом»

17 октября 2019, 20:58

У футболиста «Локомотива» Мацея Рыбуса обострилась травма, полученная в сентябре 2018 года. По словам источника, уже год поляк выступает на уколах.

Игрок пройдет углубленное обследование, а полное восстановление может занять шесть-семь недель. В таком случае Рыбус пропустит матч РПЛ со «Спартаком» и обе встречи Лиги чемпионов и «Ювентусом».

  • «Локомотив» лидирует в РПЛ.
  • В сезоне Лиги чемпионов Рыбус не пропустил ни одного матча.
  • В текущем розыгрыше РПЛ поляк провел восемь матчей, сделал три результативные передачи.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Спартак Ювентус Рыбус Мацей
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