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    Рыбус может выбыть на шесть-семь недель и пропустить матчи со «Спартаком» и «Ювентусом»

    У футболиста «Локомотива» Мацея Рыбуса обострилась травма, полученная в сентябре 2018 года. По словам источника, уже год поляк выступает на уколах.

    Игрок пройдет углубленное обследование, а полное восстановление может занять шесть-семь недель. В таком случае Рыбус пропустит матч РПЛ со «Спартаком» и обе встречи Лиги чемпионов и «Ювентусом».

    • «Локомотив» лидирует в РПЛ.
    • В сезоне Лиги чемпионов Рыбус не пропустил ни одного матча.
    • В текущем розыгрыше РПЛ поляк провел восемь матчей, сделал три результативные передачи.

    Источник: «Р-Спорт»

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