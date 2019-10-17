Рыбус может выбыть на шесть-семь недель и пропустить матчи со «Спартаком» и «Ювентусом»

У футболиста «Локомотива» Мацея Рыбуса обострилась травма, полученная в сентябре 2018 года. По словам источника, уже год поляк выступает на уколах.

Игрок пройдет углубленное обследование, а полное восстановление может занять шесть-семь недель. В таком случае Рыбус пропустит матч РПЛ со «Спартаком» и обе встречи Лиги чемпионов и «Ювентусом».